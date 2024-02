Motto: „Nimeni nu poate obliga PNL să accepte sau să susțină candidaturi în afara PNL.”

Deputatul Ionuț Stroe, purtător de cuvânt al PNL

Fratele mai mic și, probabil, mai prostuț al PSD din cadrul Coaliției de guvernare, mă refer la pretinsul Partid Național Liberal, a avut marți seară o ședință cu scântei, în care și-a criticat dur partenerul cu care, până nu demult, zicea că ar vrea să facă un acord pe termen lung și să guverneze împreună între 8 și 10 ani!

Și, mai mult, liderii liberali își permit să-i facă neserioși pe cei din Partidul Social Democrat, un partid, oricum, mai mare și care i-a scos din încurcătură, păstrându-i lângă ei la putere, după ce Guvernul PNL căzuse la o moțiune de cenzură. Dar, cum spuneam, fiind ei mai mici și mai prostuți nu-i de mirare că nu au ținere de minte. Iar caracter și recunoștință, desigur, nici atât!

DE LA BIZARA ROTAȚIE A PREȘEDINȚILOR, CÂND LIBERAL, CÂND SOCIAL-DEMOCRAT, LA IEȘIREA PNL DE LA GUVERNARE! Ba mai mult, luați de valul euforiei, tot pretinsul PNL a propus o rotație a președinților României – una ilegală și total nedemocratică, de altfel – după ce au văzut că le-a ținut figura cu rotația prim-miniștrilor. Mai întâi, generalul în rezervă Nicolae Ciucă, o persoană fără experiență politică și care vorbește greoi, ca orice „ghinărar!” Omul se obișnuise cu funcția de prim-ministru al României, încât n-ar mai fi plecat de la Palatul Victoria.

Marea lor problemă este acum comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare, una deloc legală și nici cât negru sub unghie constituțională. La jocul acesta a luat parte, o vreme, și președintele Partidului Social Democrat, actualul mrim-ministru al României, Marcel Ciolacu. După opinia lui Ciolacu ar mai fi vreo 9 (nouă!) țări europene și democratice unde s-au mai făcut comasări de alegeri. Acum, eu nu am habar dacă-i chiar adevărat, dar în cazul că așa ar sta lucrurile, nu-i exclus ca pe acolo să le permită constituțiile statelor la care se gândea musiu Marcel Ciolacu, fiindcă de numit nu le-a numit și deci nu puteam să verificăm.

CIOLACU ZICE CĂ NU SE VREA PREȘEDINTE, CI TOT PRIM-MINISTRU AL ROMÂNIEI. Ar putea exista nemulțumiri și în privința împărțirii unor funcții mai grele și mai bănoase în Guvernul Ciolacu, dar e greu de priceput de ce nu se negociază. Să vină acum un Gheorghe Falcă ori un „curat ca lacrima”, precum este Vasile Blaga, doi foști PDL-iști de-ai lui Traian Băsescu, și să declare că PSD le-ar fi cerut să-l susțină în alegerile prezidențiale pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, este o cale lungă.

Asta în condițiile în care Marcel Ciolacu declară pe toate drumurile și pe la toate televiziunile că nici măcar nu s-a gândit să candideze la prima funcție în stat! Dar, la cât se minte în politica românească de azi, nimic nu este exclus.

Totuși, suntem într-un an electoral cu patru rânduri de alegeri. Și noi ne lăudam cu stabilitatea, benefică în situația de acum cu război la graniță.

PNL S-AR ALIA CU ORBAN ȘI CU USR! Cică PNL amenință cu retragerea de la guvernare! Secretarul general adjunct al PSD, Marius Manole, i-a replicat pastorului evanghelist Robert Sighiartău că nu au decât. Cine-i oprește să plece. Dar tot liderii PNL se împăunează că ei vor face viitorul Guvern, împreună cu Forța Dreptei, a lui Ludovic Orban Prea Curatul murdărit de amestecul în afacerea Roșia Montană, și cu alți curat-murdari de la USR!

ION PREDOȘANU

P.S: Prim-ministrul României se află într-o vizită la Roma, unde se-ntâlnește cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, are audiență la Sanctitatea Sa, Papa Francisc, se vede cu primarul Romei și cu comunitatea românilor din Italia. (Ion Predoșanu)