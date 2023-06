Ca la noi, la nimeni – România, țară nesigură!

Motto: „De la un om mare ai totdeauna de învățat, chiar și când tace.” – Seneca

Practic, joi am aflat că, deocamdată, se amână ieftinirile promise de Marcel Ciolacu, Prim-ministru al României și Președinte al Partidului Social Democrat. Vom reveni mai jos asupra acestui subiect.

SCUMPIRI ÎN ENERGIE. Până atunci să consemnăm că toți combustibilii se vor scumpi, fără a se ști încă de când, cu 50% benzina și cu 62% motorina. În genere, se va scumpi energia. Nici gazul metan nu va rămâne la același preț, el crescând cu vreo 36% și chiar energia electrică va crește cam cu 7%. E greu de precizat cum va fi posibil ca nivelul inflației să scadă la o singură cifră, deși toate instituțiile de profil anunță așa ceva. Am vorbit, zilele trecute că legea pensiilor speciale votată în Camera Deputaților cu o mare majoritate de voturi a plecat de la copierea unui proiect de lege similar, din urmă cu vreo doi ani, dar care conținea din start câteva chestiuni curat neconstituționale. Motiv pentru care legea de atunci, deși promulgată, a devenit inutilă de-a dreptul.

RECRUDESCENȚĂ A CRIMELOR! Aproape că nu există zi de la Dumnezeu lăsată în care să nu se înregistreze, în țara noastră dragă numită încă România, crime abominabile. Cum spuneam, se manifestă o explozie de crime, comise de la adolescenți la oameni maturi. La Craiova, în Grădina Botanică, doi tineri au fost atacați de un altul de 19 ani, elev al Liceului Militar Tudor Vladimirescu. Practic, un băiat de 19 ani, numit de Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu drept „psihopat” a ucis o fetiță de 14 ani și l-a înjunghiat pe prietenul acesteia, de 20 de ani, aflat acum în stare gravă la Spitalul de Urgență din Bănie. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține că „criminalul a venit în Craiova pentru a ucide.” Criminalul le-a aplicat celor doi tineri, în total, 22 de lovituri de cuțit. Un cuțit de vânătoare ce are 19 centimetri și cu care umbla de vreo lună în rucsacul cu care mergea la Liceul Militar, iar în Grădina Botanică purta o mască spre a nu fi recunoscut.

Totul a fost premeditat, după cum însuși individul criminal recunoștea, povestind mârșava și oribila faptă, cu seninătate. Vă dați seama ce test psihologic neprofesionist i s-a făcut individului, fiu de polițist, la Liceul Militar din Craiova. Iar nu peste multă vreme ar fi putut intra în activitate, ca militar, și să aibă asupra lui chiar o armă letală! Și încă odată ne întrebăm, ce fel de test psihologic o fi făcut el la Liceul Militar Tudor Vladimirescu din Craiova?

Joi, încă un adolescent a fost atacat „la indigo” în Teleorman, atacul de aici fiind comis în plină stradă! În ambele cazuri, ca și în altele similare, familia și școala superspecializată a criminalului din Craiova nu-și pun nicio întrebare? N-au nicio problemă? Iată că România a devenit o țară nesigură!

HAOS CU PENIBILA SCĂDERE A PREȚURILOR. O scădere a prețurilor în care nu mai crede nimeni, poate cu excepția Prim-ministrului României, Marcel Ciolacu. Asta în condițiile în care ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, nu știe dacă prețurile la produsele alimentare de bază vorscădea cu adevărat!? Astăzi, în ședință de Guvern, „Ordonanța de Urgență Ciolacu” urma să fie dezbătută și adoptată. Numai că, stupoare. Adoptarea OUG de scădere a prețurilor a fost amânată pentru o altă ședință de Guvern și nu va mai fi discutată astăzi!

ION PREDOȘANU

P.S. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au declarat joi că Legea tăierii pensiilor speciale va fi atacată la Curtea Constituțională a României(CCR). Deocamdată, ele, adică pensiile speciale rămân neatinse. Nici vârsta de pensionare a magistraților nu se modifică, nici măcar până anul 2029, cum se prevedea în Legea deja votată. Iar Reforma Legii pensiilor speciale va dura încă 20 de ani, adică până-n anul 2043!!! Sunt, se dovedește, oameni importanți, care nu renunță din pensia lor, nici măcar la 1 leu!!!(Ion Predoșanu)