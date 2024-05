Ca la noi, la nimeni – România investește în Apărare 6,5 miliarde dolari! Vom avea avioane F 35!

Motto: „Cel mai mare păcat al oamenilor e frica, spaima de a privi în față și-a recunoaște adevărul. El e crud, acest adevăr, dar numai el folosește.” – Mihai Eminescu

O vorbă zice apără-mă Doamne de prieteni, că de dușmani mă feresc singur. Iar România are în Marea Neagră cel mai bun prieten și poate singurul, dacă ne gândim că inclusiv Republica Moldova, de care ne leagă sângele și neamul, nu putem băga mâna-n foc că ne-ar fi prietenă. Așa cum, de pildă, noi românii o ajutăm și o vrem cât mai aproape de noi. România ține la Republica Moldova ca la un frate adevărat.

ROMÂNIA ESTE ȚARĂ MEMBRĂ NATO ȘI E UN MARE AVANTAJ CĂ SUNTEM SUB UMBRELA NATO. TOTUȘI, NU-I RĂU SĂ NE APĂRĂM ȘI SINGURI! Din păcate, ca în mai toate perioadele dificile ale istoriei noastre, pericolul vine de la Răsărit. Din 22 februarie 2022, de când Ucraina a fost atacată fără niciun motiv de Armata Roșie a Federației Ruse, nu ne mai putem gândi că avem liniște. Mai ales că, în ultima vreme, armata rusă invadatoare face ravagii, distruge orașe și localități mai mici, sate și comune ucrainene, atacă Odesa cu artileria, Peninsula Crimeea a anexat-o încă din 2014 și dacă, prin absurd, Rusia va ocupa Ucraina în viitor, nici Republicii Moldova și nici României nu le va fi prea bine!

MAREA NEAGRĂ – LAC RUSESC?! Interesul Federației Ruse este acela de a ocupa Ucraina, ori în cel mai blajin caz să-i zăgăzuiască ieșirea la Marea Neagră! Noi, adică România, ne-am tot chinuit cu intenția de a avea măcar o mică flotilă de fregate în Marea Neagră dar nu le-am cumpărat și nici nave culegătoare de mine nu avem chiar deloc. Acum am sta mult mai liniștiți. Este adevărat că apartenența la NATO ne asigură o oarecare liniște, sunt multe trupe din țările NATO care s-au stabilit în România, ba la Craiova avem și un Comandament NATO al trupelor franceze. Oricum, flancul estic al Europei mai are nevoie de întăriri. Pentru că dacă vom fi atacați, până vin trupe NATO de intervenție rapidă va trebui să ne descurcăm singuri. Așa cum putem!

VOM AVEA AVIOANE F 35. MAI BINE MAI TÂRZIU DECÂT NICIODATĂ. Mai ieri au sosit pentru a doua oară în țara noastră celebrele avioane de luptă F 35, venite din Statele Unite ale Americii, fiind cele mai temute avioane de luptă din lume. La Aeroportul Internațional Băneasa, expun cele mai celebre firme producătoare de avioane din întreaga lume. Vreo 40 sunt numai din Statele Unite ale Americii! Ca un semn bun, F 35 – avion de luptă și de supraveghere – este vizat să fie cumpărat și de România. Iar țara noastră va achiziționa avioane F 35 și va cheltui pentru acestea 6,5 miliarde de dolari.

Nu cunosc detaliile viitoarei tranzacții. Dar ce bine ar fi dacă am urma exemplul Poloniei, care deja are în dotare avioane de luptă F 35, cumpărând și mentenanța. Viitorul și siguranța aeriană a României ar fi mult mai trainice.

ION PREDOȘANU