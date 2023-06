Ca la noi, la nimeni – Restructurarea facilităților fiscale, obligatorie!

Motto: „În această lume nimic nu este sigur în afară de moarte și impozite.”

Benjamin Franklin

Ca de obicei, în cadrul discuțiilor din Parlamentul României despre tăierea pensiilor speciale, a fost circ generat de ieșirile necontrolate ale senatoarei Diana Șoșoacă, mai nou șefa unui partiduleț SOS România, un fel de SOS Balamuc.

PARTIDUL SOS BALAMUC (DIANA ȘOȘOACĂ) Ne ferim să preluăm toate jignirile și vorbele spurcate de la gura Dianei Șoșoacă, din respect pentru Parlamentul în care-a ajuns printr-o nefericită întâmplare. Cu mult calm, adrisantul injuriilor, președintele Partidului Social Democrat, totodată și Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu a pus-o la punct: „Sunteți o mincinoasă ordinară.(…) Am văzut-o și la Ambasada Rusiei, dar acolo nu urla ca în Parlamentul României.” Ceea ce, desigur, este drept!

Oaspete permanent al Ambasadei Rusiei la București, individa și-a permis să-i zică lui Marcel Ciolacu: „Ați vândut românii, lingeți clanța SUA!” Oribil și jenant. Și cu tot circul din Parlamentul României, provocat de această Șoșoacă Diana, subiectul de pe ordinea de zi s-a dezbătut, a fost votat și pensiile speciale ale parlamentarilor au fost eliminate.

CCR ÎNCURCĂ PARLAMENTUL?! Deși, se știe, cu doi ani în urmă s-a mai votat un asemenea proiect de lege, respins apoi de către Curtea Constituțională a României (CCR). Iar parlamentarii care-au atacat în instanță acea lege respinsă de otrăvita CCR și-au recâștigat pensiile speciale, ba chiar și-au mai și primit pensiile retroactiv. Este și cazul fostului Prim-ministru al României, Adrian Năstase, dar și al altor patru foști premieri pretinși liberali.

FACILITĂȚI FISCALE, RESTRUCTURATE. Marcel Boloș, Ministrul Finanțelor Publice, a făcut un anunț despre scutirea de impozit în IT și construcții. „Restructurarea facilităților fiscale este obligatorie”, conform opiniei domniei sale. El a mai spus că este nevoie de trecerea spre un „sistem de facilități fiscale a investițiilor”. Același Ministru al finanțelor Publice a mai adăugat că: „Vom avea economii importante din interzicerea cumulului pensie-salariu”. (…) Restructurarea facilităților fiscale este obligatorie și suntem acum în situația în care facilitățile fiscale le-am amestecat cu politicile sociale. Noi suntem susținătorii investițiilor și ai stimulării prin sistemul de facilități fiscale a investițiilor aduse în mediul privat. Din acest punct de vedere, trebuie să schimbăm această paradigmă și să trecem spre acest mod de a acorda facilități fiscale pentru investițiile pe care le atrage mediul privat. Vă spun drept că noi, așa cum am precizat, avem un amestec de facilități fiscale cu politici sociale. Sigur, politica socială se poate face prin intermediul programelor pe care Guvernul le are și din acest punct de vedere nu cred că ar trebui să le amestecăm atât de mult, încât să generăm impactul de 75 de miliarde de lei”, a mai declarat ministrul Marcel Boloș.

ION PREDOȘANU