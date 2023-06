Ca la noi, la nimeni – Reducerea prețurilor, rezolvată de Marcel Ciolacu!

Motto: „Totul e o problemă de management. Când lipsa de management se asociază cu comoditatea se nasc păturile defavorizate.” – Adrian Onicescu

Pentru aceia care aveau dubii că Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, nu va performa, și în fruntea Guvernului, sunt suficente motive și fapte obținute într-un termen scurt că s-au înșelat. Majoritatea analiștilor politici și chiar cei economici recunoașteau că Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu este un subtil om politic dar se cam îndoiau că el va fi un bun manager de Guvern, căci, în fond, ca șef al administrației și gestionării avutului țării, cam asta este domnul despre care vorbim.

CIOLACU, CA PRIM-MINISTRU SERIOS. Nici nu are rost să enumerăm toate izbânzile sale de până acum, dar e cert că Marcel Ciolacu își ia în serios și cu bune rezultate rolul de Prim-ministru al României. Și, culmea, după greva generală a profesorilor din învățământul preuniversitar, oprită și cu ajutorul său nu doar al bunului său prieten, fostul Prim-ministru al României, Nicolae Ciucă, președinte al Partidului Național Liberal, împreună cu care Partidul Social Democrat a condus mai bine de un an și jumătate România, iar de-acum o vor face tot împreună în următorii aproape doi ani. Mai exact până după alegerile parlamentare din anul 2024!

„VESTE BUNĂ”. Intenția Prim-ministrului României, Marcel Ciolacu, de a negocia cu OMV Petrom pornirea exploatării gazului metan din Marea Neagră, în perimetrul Neptun Deep, părea o fantezie. Cu mult tact, Marcel Ciolacu a izbutit să-i determine pe cei de la OMV Petrom și Romgaz să demareze lucrările de exploatare a gazului metan din Marea Neagră, iar primele cantități se vor extrage în anul 2027, dată de la care România va deveni o țară independentă energetic. Practic, România va fi un hub al gazelor naturale din regiunea Europei centrale și de Sud-Est.

La fel, dorința lui Marcel Ciolacu de a negocia cu lanțurile marilor magazine o scădere a prețurilor la principalele produse alimentare de bază nu li se părea multora realizabilă. Și, totuși, și această dorință s-a realizat. După „vestea bună” de la discuțiile cu OMV Petrom, ne interesează ce răspuns a primit Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, de la marile lanțuri de magazine.

URMEAZĂ O SCĂDERE A PREȚURILOR LA MAI MULTE PRODUSE ALIMENTARE. Prim ministrul României, Marcel Ciolacu, a declarat că va exista o scădere a prețurilor la unele produse alimentare de bază și că ceastă reducere nu va pune presiune pe producătorii români.

„Aș vrea să încep cu o veste bună. Am primit răspunsul mariloa lanțuri de magazine la propunerea noastră privind schema de reducere a prețurilor la diverse alimente de bază. Și vă pot spune că retailerii au transmis deja o primă listă cu produsele vizate. Avem astfel toate condițiile pentru ca în perioada următoare să finalizăm un acord sau un act normativ și chiar așa să le mulțumesc pentru promptitudine și pentru această abordare. Asta înseamnă o scădere garantată a prețului la unele produse din gama celor indispensabile populației. Și aici ne referim foarte clar la: pâine, lapte, brânzeturi, carne, ouă, făină, mălai, ulei, legume și fructe proaspete. Vreau să subliniez foarte clar: va fi o scădere care nu va pune presiune pe producătorii români. Cred că românii merită din plin un asemenea gest sub forma unui efort comun al statului și al mediului privat”, a spus premierul, în debutul ședinței de guvern de joi.

ION PREDOȘANU

P.S. Într-o vizită fulger la frații de peste Prut, la Chișinău, Marcel Ciolacu a reafirmat că Partidul Social democrat dă 2 milioane de euro anual Mitropoliei Basarabiei(Ion Predoșanu)