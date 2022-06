Motto: „Guvernarea este voința tuturor dusă la îndeplinire de unul sau mai mulți, după puterea legilor adoptate de toți” – Voltaire

Au trecut luni bune de când s-a lansat programul Sprijin pentru români, propus de Partidul Social Democrat, dar vocherele de 50 euro, la două luni, pentru cetățenii cu venituri mici, sub 1.500 de lei, încă nu s-au tipărit în totalitate. Urmează ca din această săptămână ele să fie distribuite prin Poșta Română și abia apoi să fie încărcate cu modica sumă, care înseamnă cam 250 de lei lunar. În aceeași situație sunt și voucherele de 30 euro/lunar ce li se cuvin copiilor defavorizați și care au burse sociale.

Tichetele de masă vor avea valoarea maximă de 30 lei și vor fi plătite începând cu 1 iulie 2022. Totodată, voucherele de vacanță vor putea fi folosite și pentru taberele școlare de către bugetari. Măsurile fac parte din programul Sprijin pentru românia. Reamintim că valoarea tichetului de masă este acum de 20,17 lei, iar voucherele de vacanță pot fi folosite doar pentru cheltuielile de călătorie și divertisment.

Noua sumă a tichetului de masă este valabilă până în luna martie 2023, însă angajatoriii nu sunt obligați să le acorde, putând distribui salariaților și tichete cu valori mai mici.

În privința voucherelor de vacanță, aceste pot fi utilizate pentru plata taberelor naționale sau tematice pe teritoriul României. De această facilitate beneficiază doar angajații din domeniul bugetar. Măsura pentru salariații din sectorul privat a fost amânată până la 1 ianuarie 2027. Voucherele de vacanță se acordă numai pe card din acest an și până la sfârșitul anului 2026, în cuantum de 1.450 lei.

CREȘTERE ECONOMICĂ. Irlanda și România au înregistrat cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană în primul trimestru din anul 2022. Irlanda cu 10,8%, respectiv România o creștere economică de 5,2%, cifră ce coincide cu aceea anunțată de Institutul Național de Statistică(INS) pentru creșterea PIB-ului țării noastre în comparație cu trimestrul IV al anului 2021. Din păcate, o contribuție negativă la creșterea PIB a înregistrat-o industria, cu -0,1%

RENEGOCIEREA PNRR, posibilă. Coaliția aflată la Putere face demersuri pentru renegocierea PNRR, spre a introduce între altele proiecte de irigații și proiecte energetice. În paralel, Partidul Social Democrat insistă cu posibilitatea majorării plafonului de pensii, prevăzut în forma inițială a PNRR ca fiind doar de circa 9,4% din PIB pentru majorarea pensiilor și, mai grav, menținerea neschimbată a cifrei acestui coeficient pentru încă 70 de ani! Aici va fi mai greu de negociat cu Comisia Europeană.

Investițiile în irigații au șanse mari să fie aprobate, întrucât ele contribuie la securitatea alimentară a României și a Uniunii Europene, temă identificată ca fiind foarte importantă după invazia Rusiei în Ucraina, care a provocat un război cu urmări catastrofale și de lungă durată.

MODIFICAREA CODULUI FISCAL. Această modificare și taxarea pensiilor speciale, propusă de PSD, dar și majorarea TVA, de la 9% în prezent, la 19%, la produse ce conțin zahăr – inițiativă susținută de pretinsul partid Național Liberal – spun unele surse, urma să fie discutată în ședința de guvern de miercuri.

După ce președintele Iohannis s-a pronunțat împotriva introducerii taxei de solidaritate în Codul fiscal, a intervenit în discuție și liderul Paridului Social Democrat. Astfel, Marcel Ciolacu a declarat: „Ea există (taxa de solidaritate, n.m. I.P.) în Germania, am crezut că domnul președinte e mai apropiat de sistemul german și ar accepta mai ușor.”

Deci, PSD susține că ar fi oportună, PNL și Preș. Klaus Werner Iohannis dimpotrivă. De văzut.

ION PREDOȘANU