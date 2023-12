Ca la noi, la nimeni – Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, este și se vrea corect! Dar nu uită.

Motto: „Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea.” – Proverb românesc

Un alt aforism, datorat de această dată lui Victor Hugo, ne spune: „A fi sfânt, este o excepție, a fi corect e o regulă. Greșiți, uitați, păcătuiți, dar fiți corecți.” Deocamdată, până la proba contrarie, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a izbutit să fie corect și să aibă multă răbdare.

VIZITĂ TURISTICĂ, VIZITĂ OFICIALĂ. Acum, Preș. Klaus Werner Iohannis este încă în Dubai (Emiratele Arabe Unite), mai mult în postura de turist. Printr-o coincidență, și prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, se află într-o vizită oficială, de data aceasta o vizită de lucru, în Statele Unite ale Americii. Nu-i nicio îndoială că la pregătirea vizitei premierului Marcel Ciolacu și-a adus o contribuție importantă ministrul de Externe al României, Luminița Odobescu, împreună cu tot aparatul diplomatic al MAE, dar și ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru. S-a iscat o mică sămânță de scandal la vestea că Excelența Sa, ambasadorul Andrei Muraru, nu a fost acceptat de către premierul Marcel Ciolacu în delegația politică. În fond, acela care conduce delegația politică a României, în această vizită, nu-i altul decât prim-ministrul României, Marcel Ciolacu.

ANDREI MURARU ȘI SĂMÂNȚA DE SCANDAL. Repet, acela care-și alcătuiește componența delegației politice, de această dată, nu-i altul decât premierul Marcel Ciolacu. Numai că, ambasadorul Andrei Muraru a încercat să iște un mic scandal, cum spuneam, cu acuze că, vezi Doamne, de ce nu a fost inclus și el în delegația politică! Nu cunosc resorturile deciziei lui Marcel Ciolacu, ci doar pot să le bănuiesc. Cam pe vremea când Preș. Klaus Werner Iohannis afirma că va încerca să distrugă Partidul Social Democrat, bălăcărindu-l și numindu-l „ciuma roșie”, o sintagmă de sorginte fascistă, ambasadorul Andrei Muraru a vrut cu tot dinadinsul să se bage singur în seamă. El a atacat PSD, împreună cu fratele său dovedindu-se doi bravi membri ai „REZIST”. E foarte posibil ca Marcel Ciolacu, pe care nu-l știu și nici nu-l bănuiesc răzbunător, să nu fi uitat acele vremuri. În plus, guralivul ambasador Andrei Muraru ar fi putut scoate pe goarnă vrute și nevrute despre discuțiile politice dintre delegația română și personalitățile cu care urma să dialogheze prim-ministrul României, Marcel Ciolacu.

PROGRAMUL LUI MARCEL CIOLACU ÎN SUA. Cum am mai afirmat, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a fost exclus din cadrul întâlnirilor politice. „Rolul meu se încheie aici / Cea mai mare calitate e răbdarea”, i-a spus premierul Marcel Ciolacu.

Luni, Marcel Ciolacu a participat la ceremonia oficială de depunerea unei coroane de flori la Cimitirul Eroilor Arlington, din Washington, ceremonialul incluzând 19 salve de tun și onorul drapelului.

Ulterior, premierul român se va întâlni la Pentagon, cu secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, și cu șeful diplomației americane, Antony Blinken. La finalul zilei, urma să se întâlnească cu Jennifer Granholm, secretar de stat pentru Energie.

Marcel Ciolacu este în vizită oficială la Washington DC și la New York până miercuri, împreună cu o delegație guvernamentală din care fac parte ministrul Apărării, Angel Tîlvâr, ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, și cu ministrul Economiei, Radu Oprea.

ION PREDOȘANU

P.S. SIMPLU FOC DE PAIE!? Nemulțumirea Excelenței Sale, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, pare un simplu foc de paie. În fond, el a avut o misiune, iar premierul, o cu totul alta! (Ion Predoșanu)