Ca la noi, la nimeni – Ploaie de drone și rachete iraniene asupra Israelului. Risc de conflict regional!

Din păcate, ca mai totdeauna, nu e pace sub măslinii din Orientul Mijlociu. Anul trecut, pe 7 octombrie, organizația teroristă Hamas, ce acționează în sudul Libanului ca un vâr de lance otrăvit al Iranului care-o susține militar și financiar, a făcut numeroase victime nevinovate printre locuitorii chibuțurilor israeliene din apropierea Fâșiei Gaza.

EȘECUL CABINETULUI DE RĂZBOI CONDUS DE BIBI NETANYAHU! Mai mult, cei din Hamas au luat peste 200 de ostatici israelieni, dintre care 133 nu sunt eliberați nici acum. Israelul a constituit atunci un Cabinet de război condus de premierul Benjamin Netanyahu, care și-a propus să lupte până la desființarea organizației teroriste Hamas și eliberarea tuturor ostaticilor. Deocamdată, Bibi Netanyahu nu a izbutit nici desființarea Hamas, iar, cum spuneam, Hamas încă mai are în custodia sa 133 de ostatici israelieni. IDF – armata Israelului – duce un război de durată în Fâșia Gaza, pe care premierul Benjamin Netanyahu nu o va mai da palestinienilor, cărora le aparține, și aceasta va rămâne sub administrarea Israelului. Văzând că IDF nu izbutește să destructureze Hamas și nici să elibereze toți ostaticii israelieni, au început niște tratative de genul negocierilor. Care, deocamdată, nu au dus la niciun rezultat.

ATACUL ISRAELULUI ASUPRA CONSULATULUI IRANIAN DIN LIBAN. S-a întâmplat pe 1 aprilie și s-a soldat cu decesul a șapte persoane, dintre care doi importanți generali iranieni. Iranul este o țară musulmană ce are înscris în Constituție lupta pentru distrugerea Israelului ca stat! Vi se pare ciudat, dar asta-i situația. Sigur că, din fericire, Israelul nu are graniță comună cu Iranul, încât trupele terestre ale celor două țări inamice nu se pot confrunta direct. Doar că, Iranul susține militar și financiar tot felul de organizații teroriste, din punct de vedere militar și financiar, cum ar fi Hamas și Hezbollah, cea de-a doua mai numeroasă și mai dotată din punct de vedere militar. Mai există încă o altă organizație teroristă, Houthi, susținută de Iran, în Yemen.

ISRAELUL, ATACAT CU DRONE ȘI RACHETE DE IRAN! În noaptea de sâmbătă spre duminică, s-a petrecut un atac fără precedent al Iranului asupra Israelului, atacul survenind chiar de pe teritoriul Iranului, fiind primul atac direct, de la stat la stat! Iranul își anunțase țările vecine cu 72 de ore înainte de cumplitul atac cu vreo 300 de drone și rachete asupra Israelului. Cu siguranță că și serviciile secrete ale Israelului aflaseră de atacul fără precedent al Iranului, încât sistemul Iron Dome le-a distrus în aer, deci înainte de a-și atinge ținta, în proporție de 99%! Dintr-o declarație a premierului Marii Britanii am aflat că, la doborârea dronelor și a rachetelor iraniene, au contribuit și forțele armate ale Marii Britanii. Cum duminică, ambasadorii la Teheran ai țărilor ce au contribuit la apărarea Israelului de dronele și de rachetele iraniene au fost chemați la Ministerul de Externe al Republicii Islamice Iran, nu-i exclus ca și alte armate ale țărilor occidentale. Numai că nu știm, deocamdată, care-s aceste țări!

EXISTĂ RISCUL ESCALADĂRII RĂZBOIULUI ÎN REGIUNE. Cum aminteam, este primul atac direct asupra Israelului cu o ploaie de drone și 100 de rachete balistice trimise de armata criminală a Iranului. Pe parcursul zilei de duminică, „sirenele încă sunau și ieri la prânz în Israel”, după cum declara un om cu dublă cetățenie care-a revenit în România cu prima aeronavă ce a decolat de pe Aeroportul Ben Hurion, din Tel Aviv, și care-a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni.

MESAJE DE SUSȚINERE PENTRU ISRAEL. Începând cu președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, care și-a anunțat printre primii sprijinul față de Israel, numeroși șefi de stat și de guverne s-au declarat siderați de cruzimea Iranului, chiar dacă dronele și rachetele acestora nu au făcut victime omenești, rănind doar un copil. În plus, președintele american Joe Biden a recomandat Israelului prudență și să nu ia vreo decizie pripită. Joe Biden a convocat în videoconferință șefii de stat din G7.

DOUĂ-TREI RĂZBOAIE ȘI CRIZELE SUCCESIVE. Într-un an electoral încărcat în Europa și în Statele Unite ale Americii, războaiele din Fâșia Gaza, cel dintre Iran și Israel provoacă alte crize în lanț. Și în primul rând o criză a petrolului, care va afecta și România!

P.S. DORU VIOREL URSU, CHEMAT LA DOMNUL. Duminică, pe un pat de spital, fostul ministru de Interne, Doru Viorel Ursu, gorjean de-al nostru și un jurist remarcabil, autor al multor cărți și tratate în domeniul justiției, a fost chemat la Ceruri la vârsta de numai 71 de ani. Dumnezeu să-i ierte lui păcatele și să-l odihnească în pace! (Ion Predoșanu)