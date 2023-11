Ca la noi, la nimeni – Ofensiva terestră israeliană, pas cu pas!

Motto: „Cotațiile la petrol și aur erau în scădere luni dimineața, însă trebuie reamintit că aceasta este posibil să fie o afacere de durată cu multe evoluții înșelătoare. De aceea este posibil ca prețurile la aur să nu coboare prea mult.”

Stephen Innes, partener la SPI Asset Management

V-aș ruga să nu vă luați după esența motto-ului de azi și să nu vă așteptați nici măcar la o încercare de analiză a evoluțiilor cotațiilor la petrol și la aur în urma cumplitului război dintre Israel și gruparea teroristă Hamas. Pur și simplu, războiul este groaznic – indiferent unde are el loc, în Ucraina ori în Orientul Mijlociu – iar influențele războaielor asupra economiilor europene și chiar mondiale sunt de netăgăduit.

CE S-A MAI PETRECUT LUNI, ÎN RĂZBOIUL DINTRE ISRAEL ȘI HAMAS? Armata de Apărare a Israelului a primit ordinul să treacă la operațiunea terestră, pas cu pas, și ieri ajunsese să înconjoare orașul Gaza, pe care-l ține sub asediu. Urmează a doua fază, prin care se va trece la gherila urbană și la pătrunderea în orașul subteran – de sub Gaza – plus curățarea tunelurilor de teroriștii grupării Hamas și încercarea de a elibera ostaticii israelieni și de alte naționalități, printre ei fiind și un româno-israelian de 41 ani, a cărui soție a venit în România, lăsându-și acasă cei trei prunci supravegheați. Luni, aceasta a fost în Parlamentul României, împreună cu Ambasadorul Israelului la București, cerând sprijin pentru eliberarea soțului său, Tal, care abia aflase că soția lui este din nou însărcinată în două luni, cu doar câteva zile înainte de a fi răpit de teroriștii Hamas. Marți, cu mare încredere în autoritățile române, soția bravului Tal a fost primită de premierul Marcel Ciolacu – soțul ei având ambii bunici din „frumosul oraș Iași”, după propria-i expresie – despre care speră că vor face mai mult decât cei din Israel în negocierile pentru eliberarea iubitului ei soț, despre care nici măcar nu știe dacă mai este în viață.

În Fâșia Gaza, teroriștii ies din tunelurile în care se ascund, se confruntă cu armata israeliană, conform unei filmări transmise de sinistra propagandă Hamas.

Diplomații țărilor arabe acreditați la București au fost chemați marți, la Palatul Parlamentului, spre a discuta despre soarta ostaticilor.

„ESTE UN TIMP AL RĂZBOIULUI”, zice premierul Benjamin Netanyahu, preluând un citat din Biblie. Marți au avut loc noi atacuri ale Israelului în Fâșia Gaza, iar în Tel Aviv au sunat din nou alarmele anunțând lovituri cu rachete ale teroriștilor Hamas. A mai avut loc și un tir cu rachete antitanc din Liban, tragerile fiind ale organizației teroriste Hezbollah, iar premierul Libanului nu vrea ca țara lui să fie atrasă în război. România încă are 250 de cetățeni români ce se află în Fâșia Gaza. Motiv pentru care, la Ministerul de Externe din România, s-a creat o celulă de criză. Reamintim că, cu o zi în urmă, la o televiziune, ministrul Apărării din Germania s-a exprimat clar: „Există un mare pericol ca războiul dintre Israel și Hamas să se extindă și în Europa”. Și marți au continuat avertismentele la cel mai înalt nivel.

CINE MAI LUPTĂ PENTRU ISRAEL? Ministerul Sănătății controlat de Hamas a declarat marți că 8.526 de palestinieni au fost uciși în război. Israelul are o armată regulată de 150.000 militari, vreo 360.000 de mobilizați și voluntari, dar mai luptă și cu roboți, drone și arme cu inteligență artificială. La ora când scriu aceste triste și cumplite simple note, armata israeliană duce bătălii crâncene, cu terorișrii Hamas în Fâșia Gaza și orașul Gaza – care-s încercuite. Lupta urbană din orașul Gaza este cea mai periculoasă luptă. Fostul general și actualul premier al unui Cabinet de Război, Benjamin Netanyahu, este de părere că: „Va fi un război lung și dificil.”

DOUĂ STATE – MISIUNE IMPOSIBILĂ? Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, vrea un stat palestinian independent la sfârșitul războiului.

În timp ce războiul dintre Israel și Hamas, care durează de trei săptămâni, intră în ceea ce premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că ar putea fi o nouă etapă „lungă și dificilă”, președintele american Joe Biden face apel la liderii israelieni și arabi să se gândească bine la viitoarea realitate postbelică. Este vorba, susține el, „despre găsirea, în sfârșit, a unei soluții, a unui acord asupra soluției cu două state, în care Israelul ar coexista cu un stat palestinian independent.”

De altfel, România își activează acordul cu Palestina, în plin război Israel-Hamas!

ION PREDOȘANU