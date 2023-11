Ca la noi, la nimeni – Ocolul Pământului, în două mandate!

Motto: „Când părinții muncesc, iar copiii se bucură de viață, nepoții vor cerși.”

Proverb japonez

Desigur, am ales acest proverb japonez întrucât se referă la vremurile în care trăim. Nu prea se potrivește el, adică proverbul, cu familia Carmen și Klaus Werner Iohannis căreia bunul Dumnezeu nu le-a dat copii. Totuși, nepoți s-ar putea să aibă. Mai știi?

PRIMUL TURIST AL ROMÂNIEI, ÎN VIZITĂ LA UN TURIST ȘI MAI MARE – PREȘEDINTELE KENYEI. Relațiile economice și cele comerciale ale României și statului african Kenya au fost excelente în ultimii 50 de ani, mai ales grație politicii duse de către Nicolae Ceaușescu. Și acum sunt foarte bune și, cu siguranță, vor rămâne la fel de bune și pe viitor, chiar dacă vizita cuplului prezidențial Carmen și Klaus Werner Iohannis este una mai mult turistică. La fel cum au fost și altele, cu deosebire în ultimii ani. Dar cei doi soți nu sunt niște globtroteri, precum a fost cândva Badea Cârțan. Ei folosesc avioane scumpe, închiriate pe bani mulți luați din bugetul de stat al României. Se plânge, pe bună dreptate, biata Românie că are o gaură neagră în buget, dar cheltuielile celor care au făcut Ocolul Pământului în numai două mandate, încă neterminate, nu se pun. S-or face reduceri de cheltuieli bugetare la fraieri, nu la Administrația Prezidențială! Oricum, Kenya e o țară bogată și faptul că președintele său trece drept un turist de mai mare anvergură decât Her Klaus Werner Iohannis pare un simplu moft.

RISIPA BANILOR PUBLICI. Primul ministru al României, Marcel Ciolacu, o avea, probabil, niscaiva datorii la preș. Klaus Werner Iohannis. Altfel, nu se explică de ce Administrației Prezidențiale – care-a cheltuit nu mai puțin de 5 milioane de euro în primele trei trimestre ale lui 2023 – i s-au mai alocat din fondul de rezervă al prim-ministrului Marcel Ciolacu încă 7,5 milioane de lei. Și, desigur, dacă Administrația Prezidențială va mai cere și alți bani i se vor da. În fond, nu-i prost ăla care cere. Ci acela care tot dă!

Iar Kenya este doar prima țară vizitată pe continentul Africa. Mai urmează alte trei țări, dar agenda este încă necunoscută marelui public plătitor de taxe și impozite!

VIZITĂ DE RÂS, DACĂ NU AR FI DE PLÂNS! Pe vremurile demult apuse, Nicolae Ceaușescu – marele făuritor al României moderne – lua cu el, în vizitele sale miniștri și specialiști, iar, la întoarcere, prezenta contracte economice și comerciale din care România avea numai de câștigat. Urmașul lui de azi, chiar dacă are apucături de dictator, nu pleacă nici măcar cu oameni de afaceri, nu are mandat nici de la Parlament și revine fără să dea seamă nimănui. Poate doar soției, atunci când numără cadourile primite și, eventual, giuvaergicalele cumpărate.

Prezent, în direct, la o emisiune a Antenei 3 CNN, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat și el câte ceva și a răspuns ce-a vrut! Asta pe fondul râsetelor lui Mircea Badea la privirea imaginilor cu soții Iohannis în Kenya. „Dar există și un fapt pozitiv, aș zice: (…) a plecat în Africa, nu a mai luat avionul cu piscina, a luat avionul cu un duș. Avionul are doar un duș acum, ceea ce înseamnă că a costat mult mai puțin, avionul, nu dușul. Un fapt pozitiv, aș zice”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

De fapt, în Kenya, președintele României a fost primit doar de un maior. Limbist, de felul lui, Bogdan Chirieac vorbea despre „o vizită istorică”.

Ulterior, fiind întrebat de Mihai Gâdea care este așteptarea din punct de vedere diplomatic de la această vizită a președintelui Iohannis, Bogdan Chirieac a zis: „Fără îndoială, Africa se cutremură după vizita președintelui Iohannis. Chinezii sunt puși pe fugă, rușii nici nu mai vin, iar europenii se dau un pas înapoi, doi, trei, pentru a face loc României, deci efectul va fi devastator!”

ION PREDOȘANU