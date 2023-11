Ca la noi, la nimeni – Mitocanul liberal!

Motto: „Încearcă să trăiești în așa fel încât să nu te faci remarcat acolo unde ești, însă să ți se simtă lipsa imediat ce dispari de acolo.” – Victor Hugo

În ziua când oaliția și-a dat girul asupra Legii pensiilor, un individ care înainte de a intra până-n gât în pretinsul Partid Național Liberal și chiar pe funcția de prim-vicepreședinte tuna și fulgera exact împotriva viitorilor și actualilor săi colegi de dreapta. Ei bine, învârtitul s-a proptit mai apoi chiar în fruntea listei de europarlamentari, primind și astăzi cam un milion de euro anual pentru că mai deschide, din când în când, gurița lui otrăvită în Parlamentul European.

RAREȘ BOGDAN S-A TREZIT VORBIND VRUTE ȘI NEVRUTE. Miercuri, a luat-o rău pe miriște înjurând Partidul Social Democrat cu care regretă că PNL-ul „e silit” să guverneze, amenințând cu ieșirea pretinsului PNL de la guvernare. Și a luat-o razna, din televiziune în televiziune, împroșcând cu noroi înspre social-democrați și, mai ales, spre premierul Marcel Ciolacu.

NU-I PROST, DAR ESTE IRESPONSABIL. Mai târziu, după orele 22.00, ale aceleiași zile de miercuri, Marcel Ciolacu fuse invitatul emisiunii “Sinteza Zilei”, realizată de Mihai Gâdea. Normal, Gâdea nu a ratat prilejul să-l întrebe pe Marcel Ciolacu dacă se rupe coaliția și cam ce-a vrut să îndruge Rareș Bogdan. Calm, Marcel Ciolacu a spus că nici vorbă de ruperea Coaliției. În plus, fără să-i pronunțe numele spurcatului la gură, Marcel Ciolacu a zis: „Nu-i prost, dar e iresponsabil”.

MITOCĂNIA, CA ARMĂ POLITICĂ. Mihai Gâdea a insistat cu întrebările: „Dar nu v-ați văzut, n-ați vorbit nimic?” Simplu și direct, premierul Marcel Ciolacu a spus: „Astăzi am avut o ședință a Coaliției și a durat cinci ore. N-a scos o vorbuliță, ci și-a notat tot felul de informații despre cele discutate în ședința coaliției. Dacă apoi a mers în spațiul public și a spus ce-a spus înseamnă că-i mitocan. Oricum, coaliția și Guvernul nu se rup atunci când visează el. De-acum încolo n-o să-l mai primesc la ședințele coaliției”. Marcel Ciolacu a presupus că individul a mers la piață cu un ceas de mână în valoare de 30.000 de euro și, ca să nu mai existe acest subiect, a ieșit la atac.

PREȘEDINTELE PNL, NICOLAE CIUCĂ: „PNL NU IESE DE LA GUVERNARE!” Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi, la sediul central al partidului, că respectul în coaliție trebuie să fie reciproc, subliniind că rolul celor două partide este de a continua guvernarea pentru asigurarea stabilității țării și finalizarea obiectivelor propuse, „mai presus de orice fel de reacție personală și de orgoliu personal.”

Nicolae Ciucă a fost întrebat cu privire la schimbul de replici dintre premierul Marcel Ciolacu și prim-vicepreședintele liberalilor, Rareș Bogdan.

„Nu este normală nicio astfel de discuție într-o coaliție”. Mai mult, precum un înțelept, Nicolae Ciucă n-a pus paie pe foc și nu i-a dat o importanță mai mult decât (nu) merită infatuatului care-a mirosit pătrunjel într-o piață din Alba Iulia când, cu ceasul de 30.000 de euro, a plecat fără să plătească legătura de pătrunjel!

Ion Predoșanu