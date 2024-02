Motto: „Mircea Geoană rămâne favorit la prezidențiale”. – Sondaj INSCOP

Despre blocajul în Coaliție nici nu mai are rost să vorbim, din moment ce abia aseară, la ora 19:00, conducerea PNL urma să stabilească dacă va fi vorba de comasare sau nu. Până atunci, să amintim că o declarație de lui Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO și favorit la prezidențialele din acest an în România, dacă se va decide să candideze, repet, declarația domniei sale de marți, 13 februarie, potrivire gravă pentru cei care cred în cele trei ceasuri rele din această zi, a dinamitat pur și simplu scena politică românească!

GEOANĂ DIXIT CĂTRE CIOLACU: DE CE ȚI-E FRICĂ NU SCAPI. Mircea Geoană pretinde, iar eu unul nu am motive să nu-l cred, că mai în urmă cu ceva timp, președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, însoțit de unii lideri social-democrați, precum Mihai Tudose, în care nu am nici cea mai mică încredere, l-ar fi vizitat la birou și i-ar fi propus să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, ca independent, susținut de Partridul Social Democrat.

Culmea este că actualul Prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, încă președinte al PSD, nu a negat acest lucru, că ar fi fost în birou la Mircea Geoană. Dar nici vorbă să fi discutat despre o promisiune de susținere a acestuia la alegerile prezidențiale din acest an.

După ce nu a negat întâlnirea cu Mircea Geoană, curios și bizar. Marcel Ciolacu a intrat pe o pantă a ironiilor mărunte, glume și glumițe care nu-i fac deloc cinste. Ba mai mult, a trecut la altă persoană. „Da, după ce-am vorbit și m-am întâlnit cu Mircea Geoană, am sunat-o pe Diana Șoșoacă și i-am propus postul de premier!”

TUDOSE ÎI ACUZĂ DE MITOMANIE PE GEOANĂ, COMPARÂNDU-L CU ȘOȘOACĂ! Ba mai mult, Marcel Ciolacu și Mihai Tudose susțin altceva decât spuneau în urmă cu câteva luni. Cică, ei doi, adică Ciolacu și Tudose nu ar susține niciodată un candidat independent! Să le aducem aminte că, în urmă cu patru ani, același Marcel Ciolacu l-a ofertat pe președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, căruia i-au făcut aceeași promisiune. Numai că reputatul istoric și transilvănean adevărat l-a refuzat pentru un motiv foarte simplu. „Sunt istoric și mă pasionează istoria. Nici nu mă gândesc să mă amestec în politică. S-o facă alții, care nu au o meserie, o pasiune reală!” Cât despre fostul prim-ministru Mihai Tudose, cel care și-a dat demisia exact cu câteva ore înainte de a-l primi la Palatul Victoria pe primul ministru al Japoniei, încă nu se știe dacă a fost lucid. Cum nici ieri, când la jignit murdar pe Mircea Geoană, făcându-l mincinos și, culmea, mitoman, comparându-l cu Diana Șoșoacă.

ION PREDOȘANU

P.S. CONTINUĂ ATACURILE CIBERNETICE ALE HACKERILOR LA SITE-URILE SPITALELOR ROMÂNEŞTI. Marți, încă 5 spitale din România au fost atacate cibernetic! Se cer peste 157.000 de euro răscumpărare, din parte hackerilor. Practic, încă cinci spitale se confruntă cu incidente de securitate cibernetică. (Ion Predoșanu)