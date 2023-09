Ca la noi, la nimeni – Măsurile Guvernului au scos oamenii în stradă!

Motto: „Fă acele lucruri de care te temi cel mai mult și, atunci, dispariția fricii este asigurată.” – Mark Twain, Scriitor american(1835-1910)

Primul ministru al României, Marcel Ciolacu, anunță sigur pe el măsurile care afectează toți românii. Taxăm suplimentar profitul băncilor, reducem masiv funcțiile de conducere din aparatul bugetar și punem în fapt creșterea salariului minim. Inclusiv Preș. Klaus Werner Iohannis este de acord cu măsurile fiscale propuse de premierul Marcel Ciolacu: „Este un pas în direcția bună”, aprecia domnia sa.

ANGAJAȚII DIN FINANȚE, JUSTIȚIE ȘI POLIȚIE, NEMULȚUMIȚI! Și totuși, joi, angajații din finanțe, justiție și poliție au ieșit masiv în stradă, după ce protestaseră în ministerele lor, iar apoi s-au deplasat la Piața Victoria să-și exprime nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare pregătite de Guvernul Ciolacu, pentru a se reduce deficitul bugetar aflat în creștere.

RISCUL PENALITĂȚILOR DIN PARTEA COMISIEI EUROPENE, DIN PRICINA DEFICITULUI EXCESIV. Protestatarii nu acceptă deciziile Guvernului, chiar în ziua de joi când Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și ministrul Finanțelor Publice discutau la Palatul Victoria definitivarea măsurilor fiscal-bugetare și nu am idee dacă cei trei politicieni marcanți ai Coaliției de guvernare și-au găsit timp spre a-i primi pe protestatari și a-i lămuri despre situația gravă în care se află țara, cu o creștere alarmantă a deficitului bugetar. Prin Bugetul de stat pe anul 2023, Guvernul se angajase ca deficitul bugetar să nu depășească o limită țintă de 4,4%, ceea ce fără a lua măsurile din Reforma fiscală aflată încă în dezbatere nu ar fi practic posibil. Iar Comisia Europeană nu ne iartă și ne-ar penaliza pentru deficit bugetar excesiv prin tăierea unor fonduri europene. O parte din fondurile de coeziune, pe perioada 2021-2027, și o altă parte din ceea ce se prevedea în Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR).

Protestatarii de joi au constituit cea mai mare revoltă pentru bani. Practic, trei grupuri de protestatari au ieșit joi în stradă: cei din finanțe, cei din Justiție și cei din Poliție. Niciunul dintre aceștia nu acceptau măsurile de criză fără de care, cum spuneam, nu am avea posibilitatea să reducem imensul deficit bugetar care se tot acumulează. Iar, în aceste condiții, Comsia Europeană ne-ar aplica sancțiunile de rigoare prin blocarea banilor europeni și ai celor din PNRR, fără de care am risca să ajungem chiar în incapacitate de plată. Așa, cum, la un moment dat, chiar s-a exprimat ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș.

IMM-URILE VOR FI LOVITE ȘI ELE. Florin Jianu, președintele Consiliului IMM-urilor acuza și el, ieri, aceste „Taxe peste noapte venite de la Guvern”, aceasta fiin „Manevra care strârnește revolta” firmelor mici și mijlocii românești. Poate singurele care-și plătesc la timp taxele și impozitele. Spre deosebire de companiile multinaționale și de băncile care fac profituri uriașe fără a-și plăti impozitele pe profit, fiindcă ele externalizează profitul, și anunță mincinos că nu fac profit!

ION PREDOȘANU