Ca la noi, la nimeni – Mascarada Schengen!

Motto: „Tot ce e bine e greu de făcut. Să mori e ușor, să pierzi e ușor, să trișezi e ușor, să fii mediocru e ușor. Evită lucrurile ușor de înfăptuit .” – Scott Alexander

Ziua de joi, 8 decembrie, a fost o zi tristă pentru întreaga Românie. Se știa de vreo trei luni că Austria își va folosi dreptul de veto cu privire la aderarea României în Spațiul Schengen. Și, cu toate acestea, politicienii români, chiar și cei de la cel mai înalt nivel, nu au făcut eforturi omenești și diplomatice pentru a le schimba liderilor Austriei opinia. Ne-am bazat doar pe susținerea celorlalte 26 de state membre ale Uniunii Europene, pe datele și cifrele Comisiei Europene care contraziceau clar minciuna mârșavă vehiculată de Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și ministrul de Interne austriac cum că ei pedepsesc România cu intrasigență pentru că din cei vreo 75.000 de migranți și nu doar vreo 3% dintre aceștia, așa cum susțin sursele Comisiei Europene. În realitate, de 15 ori mai mulți imigranți ilegali vin prin Croația, față de câți intră prin România.

Și, cu toate acestea, joi, la Consiliul miniștrilor JAI, Croația a primit acordul Austriei de a intra în Spațiul Schengen, iar România nu!

AGRESIVITATEA CANCELARULUI AUSTRIAC. Mârșava atitudine a Austriei de ieri, la Bruxelles, din cadrul Reuniunii miniștrilor Consiliului JAI, ne lovește în moalele capului ca și cum am fi luați pe nepregătite. În realitate, neprimirea României în Spațiul Schengen are la bază interese financiare și altele venite din Estul Europei, știută fiind dorința expresă a dictatorului de la Kremlin de a dezbina Uniunea Europeană.

DEZBINAREA UE, CADOU PENTRU PUTIN!? Pe dealtă parte, în Austria rata inflației a atins cele mai ridicate niveluri din martie 1975. Se mai știe că, în ciuda setului de sancțiuni – vreo nouă la număr – ale Uniunii Europene aplicate Rusiei, Austria le încalcă în mod grosolan. Cancelarul Karl Nehammer a făcut o vizită la Moscova, la prietenul său Vladimir Putin, apoi au mai discutat preț de o oră la telefon. Și, ca urmare, 80% din necesarul de gaze naturale al Austriei provine din Federația Rusă.

În ziua cea mai lungă, mă refer la cea de ieri, Consiliul JAI s-a propunțat împotriva aderării țării noastre la Spațiul Schengen.

CALMUL DIPLOMATIC AL PREMIERULUI. Decepționat la aflarea acestei vești nedorite, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, a întrerupt ședința Guvernului, și a făcut o declarație de presă calmă, fără ranchiună și a promis că România va relua procesul de aderare la Spațiul Schengen. Spre lauda sa, premierul Nicolae Ciucă a avut o convorbire telefonică miercuri seară cu Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și i-a expus cifrele operite de Comisia Europeană, fără a fi rteușit să-l convingă.

DE CE TACE PREȘ. KLAUS WERNER IOHANNIS? În schimb, Preș. Klaus Werner Iohannis, bun cunoscător al limbii germane și care s-a întâlnit la Atena și-n Albania cu Cancelarul Austriei nu s-a implicat cu nimic în rezolvarea gravei situații. Și tot spre lauda prim-ministrului României, joi dimineață a sunat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu rugămintea de a interveni în sprijinul României.

Austria are cel puțin nouă companii private ce fac bani buni în România și externalizează profitul.

ȘI-A BĂGAT OMV PETROM COADA? Cum OMV Petrom s-a prezentat la Palatul Cotroceni și a bătut cu pumnul îm masă spre reînnoi contractul de exploatare a gazului metan în Marea Neagră, cu aceleași redevențe, dar fără ca România să mai aibă drept de premțiune pentru gazele ce revin Austriei, și a fost refuzată, nu-i exclus ca neacceptarea României în Schengen să fie o răzbunare!

ION PREDOȘANU