Ca la noi, la nimeni – Marcel Ciolacu, începe printr-o întâlnire cu Guvernatorul Isărescu!

Motto: „Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă-n colb de cronici/ Din trecutul de rușine v-ar privi cel mult ironici.” – Mihai Eminescu, Din Scrisoarea a III-a



PARLAMENTARII, LA NIVELUL MINISTRULUI (IN)CULTURII, RALUCA TURCAN. Frumos semnala celebrul jurnalist și editorialist la Jurnalul, Șerban Cionof, că în ziua votului de învestitură dat Guvernului Ciolacu, printr-o coincidență, noi românii comemoram împlinirea a 134 de ani de la trecerea la cele veșnice a Poetului Nepereche Mihai Eminescu. Nimeni din Parlamentul României n-a recitat vreun poem al Luceafărului Poeziei românești, și tot nimeni nu a cerut să se țină un moment de reculegere în memoria ilustrului nostru înaintaș.

REPLICA POETULUI NEPERECHE – MIHAI EMINESCU. Circarilor – alde Orban Ludovic, Diana Șoșoacă, ori rușinea Gorjului – Dan Vîlceanu și prietenul lui de pahar Florin Vasile Cîțu – din Parlamentul României le-a răspuns mai răspicat și neiertător însuși Poetul Nepereche Mihai Eminescu prin memorabilele versuri din Scrisoarea a III-a: „Dar lăsași măcar strămoșii ca să doarmă-n colb de cronici/ Din trecutul de rușine v-ar privi cel mult ironici”. Și, repet, printr-o simplă coincidență, în acea zi de joi, 15 iunie, se împlineau 134 de ani de când Mihai Eminescu a părăsit această lume și s-a mutat în Pacea Domnului. Nimeni din Parlamentul României nu a rostit numele „Sfântului prea curat al versului românesc”, așa cum ne-a povățuit Tudor Arghezi să-l preamărim.

TURCNANCA ȘTIE TREI LIMBI ȘI RUSEȘTE! Ori cineva, cu o minimă brumă de cultură, să fi propus un moment de reculegere în memoria Luceafărului poeziei românești. Cine s-o facă, din moment ce însuși ministrul (In)Culturii României, sibianca Raluca Turcan, apropiată a neromânilor Traian Băsescu(născut Braunovici) și Klaus Werner Iohannis, abia se exprimă cât de cât acceptabil, deși adesea incorect, în dulcea limbă română. Ea fiind vorbitoare de limba rusă, unde-a avut, la Moscova, o nemeritată bursă din partea statului român, și stă prost inclusiv cu memoria, neștiind câți ani are!

ÎNTÂLNIRE CIOLACU-ISĂRESCU! Luni, adică astăzi, la începutul primei săptămâni întregi în care-și exercită mandatul de Prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, are prevăzută o întâlnire crucială cu Guvernatorul României, Mugur Isărescu, în care Prim-ministrul Ciolacu vrea sădiscute o schemă de plafonare a adaosului comercial la 13 produse alimentare de bază, cu scopul de a găsi noi căi și modalități de scădere a prețurilor și îmbunătățire a nivelului de trai al românilor. Așa cum s-a angajat prin Programul său de guvernare, în care-a introdus noțiunile de Patriotism românesc, întărind mai vechea dorință a domniei sale de a întări și da sens expresiei Produs în România.

ION PREDOȘANU