Ca la noi, la nimeni – Lumea a luat-o razna!

Horațiu Mălăele

„O lume care a luat-o razna” este inspiratul titlu al unui volum semnat de eseistul Alexandru Călinescu, între altele și critic literar, apărut la Editura HUMANITAS, și subintitulat „Câteva reflecții de bun-simț la ce ni se-ntâmplă”. Rândurile de mai jos sunt frânturi de fapte, unele reprobabile, petrecute în zilele din urmă, iar ideea titlului meu a pornit de la acestea și nicidecum nu are legătură cu cel al volumului semnat de Alexandru Călinescu.

CREȘTERI ABERANTE DE PREȚURI. Mă refer, desigur, la faptul că au crescut iarăși prețurile la combustibili și, desigur, se așteaptă noi scumpiri în lanț la prețurile produselor alimentare și la cele industriale, ca o consecință a scumpirilor la combustibili: cu +5,8% au crescut tarifele benzinei la pompă și cu +5,1% la motorină, față de luna trecută. Cu toate eforturile Guvernului Ciolacu de a plafona prețurile la anumite produse, ale naibii tot cresc. În plus, se știe, odată crescute acestea nu mai scad!

Nu știu cum se face, dar România are, în continuare, cea mai mare inflație dintre țările membre ale Uniunii Europene. Nu demult, Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, anunțase că inflația din luna ianuarie 2024 a depășit 7% și că abia dacă vor fi două luni consecutive cu scăderi ale inflației, abia atunci se vor micșora dobânzile de politică monetară. Domnia sa era optimist, dar nici în luna februarie nu a scăzut rata inflației.

SONDAJ CURS, LA BUCUREȘTI. Ni se spune că actualul primar general, Nicușor Dan, merge umăr la umăr cu Gabriela Firea (PSD). Iar la partidele politice, dacă duminica viitoare ar fi alegerile locale, PSD ar obține 34%, Dreapta Unită vreo 22% din procente, iar PNL s-ar clasa abia pe locul trei. În vremea aceasta, cele două partide de guvernământ PSD și PNL caută un candidat independent și femeie, dar încă nu l-au găsit. Poate, cumva, dă bunul Dumnezeu și izbutesc în săptămâna aceasta.

Deocamdată, observând cum Nicușor Dan, care n-a făcut nimic, dar chiar nimic în aproape trei ani și jumătate din mandatrul lui, se cocoață încă pe poziția întâia, cu puțin înaintea Gabrielei Firea. Și, în aceste condiții, nu putem zice decât: „Doamne ferește!”

A ÎNNEBUNIT LUMEA! Să te crucești și nu alta. O mămică și-a pus bebelușul de 9 (nouă) luni la volan, în timp ce conducea prin Capitală. Tzancă Uraganu a fost prins de Poliția Rutieră la volan, deși este cu permisul de conducere suspendat pentru trei luni. Așa de proaste-s legile, că Tzancă Uraganu n-a pățit nimic. El a făcut circ. Oprit de Poliția Rutieră și testat pentru droguri a ieșit negativ, scăpând pentru că circula cu dovada! Un șofer drogat a luat un polițist pe capotă, dar a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, care, totuși, l-au prins și i-au pus cătușele.

DAN ILIE MOREGA, RECIDIVIST!? Este un caz din Târgu Jiu, unde un fost prefect de Gorj, după Marea Învălmășeală din Decembrie 1989, conducea cu permisul suspendat pentru trei luni. Nu aș fi scris despre acest caz, dar îl cunosc pe împricinat ca pe un cal breaz. M-a deranjat că la întrebările jurnaliștilor din Târgu Jiu a zis, senin, ceva de genul „Dar ce-am făcut? Că n-am omorât pe nimeni!”

Și totuși, el nu-i la prima abatere. Dovada este că are permisul de conducere suspendat. Și-i mai aduc aminte că pe vreme lui glorioasă, dinainte de 1989, când era ditamai Președintele UJECOOP Gorj, la Peștișani s-a petrecut un accident mortal. Victima fiind un om la casa lui, tată de copii, nea Vasile Croicu. Gurile rele zic că la volan era chiar DR. (la Academia „Ștefan Gheorghiu”) Dan Ilie Morega, dar a fost sacrificat șoferul Domniei Sale!

ION PREDOȘANU

P.S. ANAF-UL, COAFEZELE ȘI BOLIZII DE LUX. ANAF fuge după coafeze, iar străzile sunt pline de Ferrari, Lamborghini și alți bolizi de lux. Presa străină vorbește despre un sat plin de palate, căruțe și, desigur, bolizi de lux. O fi cumva vreun sat de lângă Strehaia? Mai știi! (Ion Predoșanu)