Ca la noi, la nimeni – Legea pensiilor speciale afectează „cățeii” și nu „dulăii!”

Motto: „Cel ce uită de unde a plecat nu va ajunge niciodată la destinație.”- Proverb

Nu mă hazardez să afirm că ministrul Muncii, Marius Budăi, ar fi cumva un nepriceput în domeniul de care se ocupă. Numai că, pe vremea când umbla la coarda sensibilă a ascultătorilor vorbea frumos și elegant despre „seniorii” României, pe care cică i-ar aprecia mai ales că domnia sa ar fi fost crescut pe plaiurile Botoșanilor de către bunici și știe cât le este de greu bunicilor. M-a surprins, totuși, neplăcut modalitatea prin care domnia sa susținea miercuri, la emisiunea DECISIV a Antena 3 CNN, cum că, vezi Doamne, Legea pensiilor speciale aprobată ieri de Camera Deputaților, ca for decizional, ar fi una fără cusur. Voi reveni asupra unora din zisele sale, ceva mai la vale.

Legea pensiilor speciale, aprobată de Parlament a fost adoptată, cum spuneam, de Camera Deputaților în calitate de for decizional, cu 209 voturi „pentru”, doar 27 „împotrivă” și 17 abțineri.

USR A UITAT. CÂND SE AFLA LA GUVERNARE N-A MĂRIT PENSIILE ȘI NU S-A ATINS DE PENSIILE SPECIALE. Nu-mi plac în niciun caz ieșirile în Paralemnt ale celor de la USR(Uniunea Sabotați România!). Ba chiar deputatul USR Cristian Seidler îmi este total antipatic. Cu atât mai mult cu cât miercuri a venit la tribună, în timpul dezbaterilor, cu două găleți.

„Sunt două găleți și un pahar, domnule președinte de ședință, ca să vadă toată lumea, paharul este de 1.125 de lei, căci 1,3 milioane de români încasează 1.125 de lei pensie lunară, în timp ce pensionarul special de la PNL, domnul Ciucă, încasează peste 15.000 de lei(asta pe lângă indemnizația de Președinte al Senatului, care nici ea nu-i de neglijat!, n.m. I.P.), iar domnul special de la PSD, Valer Dorneanu, încasează 35.000 de lei lunar”, a spus Seidler. Pe Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, cu indemnizație de 80.000 lei și pensie lunară în jur de 16.000 lei nu l-a amintit întrucât nu-i membru al niciunui partid!

Daniel Suciu, deputat PSD, președintele de ședință, a cerut înlăturarea găleților de la tribună.

Deputatul USR pomenit a acuzat majoritatea că a secretizat impactul bugetar al legii pensiilor speciale.

„Nu pot să vă spun că suntem fericiți, având ordinea de zi în această formă. Eu am o considerație deosebită pentru magistrați, puterea judecătorească reprezintă un pilon important pentru oricare societate democratică, dar trebuie să vă mărturisesc, vă spun sincer, că m-au deranjat anumite atitudini venite din acea zonă și care ne-au spus că orice veți face voi în Parlament, să aduceți o modificare actualului sistem, noi oricum vom ataca la CCR. Nu cred că a fost o atitudine corectă nici față de societate, dar nici față de puterea legislativă care este Parlamentul”, a declarat liderul deputaților UDMR, 2.

El a precizat că pensia medie în sistemul contributiv este de până la 2.000 de lei, în timp ce pensia medie pe care o încasează magistrații este în jur de 21.000 de lei, aproape de zece ori cât pensia medie în sistemul contributiv.

„Nu mi se pare că perpetuarea acestui sistem ar fi corectă, nu cred că prin acest lucru am înfăptuit justiție socială. Vă spun, dragi colegi, că mai avem mult până când acest sistem va ajunge la contributivitate”, a mai adăugat Botond.

EXCEPȚII PENTRU SPECIALI: AFECTEAZĂ ”CĂȚEII” ȘI NU ”DULĂII”.

Îmi permit să reiau o singură frază din pledoaria liderului Alianței pentru Unirea Românilor(AUR), George Simion: „Au fost considerați din nou speciali cei de la ANCOM, cei de la ANRE, cei de la BNR(unde se permite cumulul pensie-salariu!!!, n.m. I.P.) și bineînțeles primarii, viceprimarii, miniștrii, secretarii de stat și parlamentarii”.

ION PREDOȘANU

P.S. Ciudat, ministrul Muncii, Marius Budăi, vorbește despre o reformă a pensiilor speciale „care nu se poate face peste noapte, ci până anul 2043!!!” (Ion Predoșanu)