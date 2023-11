Ca la noi, la nimeni – Joe Biden-Xi Jinping, întâlnire de gradul zero!

Motto: „Adevărul așteaptă. Numai minciuna e grăbită.” – Alexandru Vlahuță

Întâlnirea dintre Joe Biden și Xi Jinping, liderii celor mai puternice două țări ale lumii, are loc pe fondul deteriorării fără precedent a climatului geopolitic, în condițiile în care SUA și China se află în tabere opuse, în două conflicte majore. Rezultatele discuțiilor dintre cei doi lideri ar putea avea efecte majore într-o serie de chestiuni bilaterale, regionale și chiar de importanță planetară. Pe de altă parte, Xi este suspectat că apelează la același șiretlic utilizat de Putin înainte de a invada Ucraina.

ÎNCERCAREA DE A STABILIZA RELAȚIILE. La un an de la ultima lor întrevedere, liderul Chinei – Xi Jinping și președintele Statelor Unite ale Americii – Joe Biden s-au aflat față-n față la San Francisco, într-o întâlnire care a dominat toate celelalte evenimente derulate la summitul APEC.

Liderii celor două superputeri mondiale au încercat să-și stabilizeze relațiile bilaterale și, implicit, pe cele internaționale, pe fondul creșterii tensiunilor provocate de războiul din Ucraina și de campania militară a Israelului în Fâșia Gaza.

Întâlnirea, apreciată că va dura câteva ore, reprezintă punctul culminant al unor luni de dialog purtat la nivelul eșaloanelor inferioare, derulat într-un ritm frenetic pe toată durata verii, perioadă în care Washingtonul a trimis mai multe delegații în China, decât Beijingul în SUA.

INTERESE ȘI INTERESE. Faptul că liderul chinez vizitează SUA pentru prima dată în șase ani demonstrează o anumită bunăvoință și dorință de deschidere din partea Chinei.

Xi era așteptat să vorbească la un dineu găzduit de Comitetul Național pentru Relații SUA-China și de Consiliul de Afaceri SUA-China, la care biletele de intrare încep de la 2.000 de dolari, arată interesul gazdelor pentru eveniment.

Un discurs al lui Xi în fața comunității de afaceri SUA-China ar putea scoate în evidență dorința liderului de la Beijing de a atrage din nou afacerile străine în țara sa.

Multe dintre acestea au fost puse pe fugă de recentele bețe în roate băgate de autoritățile chineze firmelor străine de consultanță, precum și de numărul tot mai mare de restricții impuse de SUA în privința afacerilor cu China, în special în sectoarele de înaltă tehnologie.

De altfel, restricții radicale asupra exportului de tehnologie avansată în China vor intra în vigoare la 16 noiembrie, chiar a doua zi după întâlnirea lui Xi cu Biden. Noile reguli reprezintă o înăsprire a controalelor introduse anul trecut, cu scopul de a tăia accesul chinezilor la cele mai sofisticate semiconductoare, care le-ar fi necesare pentru a dezvolta inteligența artificială avansată.

CONTRE GEOPOLITICE ȘI NU NUMAI. Există, de asemenea un climat geopolitic care se deteriorează și, în același timp, se detensionează. China și SUA aflându-se, în acest moment, cum spuneam, în tabere opuse în două conflicte majore, și nu doar în războiul din Ucraina, care a umbrit precedenta întâlnire a liderilor la Summitul G 20, din Indonezia, de anul trecut.

Refuzul Chinei de a condamna Hamas pentru cele mai recente violențe din Israel și Palestina i-a iritat pe liderii occidentali și demonstrează de ce „Partidul Comunist Chinez reprezintă cea mai mare amenințare la adresa intereselor globale ale Americii”, a spus Stone Fish, citat de publicația „The Guardian”.

TAIWANUL ȘI IAR TAIWANUL. Și ar mai fi Taiwanul, ca o linie roșie periculoasă. Având în vedere că alegerile se apropie, atât în Taiwan, cât și în SUA, această întâlnire ar putea fi ultima ocazie pentru Beijing de a-și expune punctul de vedere în fața Administrației Biden, înainte de 2024, un an care se anunță încă de pe acum plin de convulsii politice!

ION PREDOȘANU