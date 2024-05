Ca la noi, la nimeni – Învățământul românesc și noile cărți ale prezidențiabililor!

Motto: „Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara!” – Spiru Haret

Lipsesc aproape cu desăvârșire dezbaterile despre alegerile europarlamentare, ce vor avea loc odată cu alegerile locale, în 9 iunie 2024. Nici nu s-au stabilit bine numele aleșilor locali, ai celor pentru Parlamentul European că, veți vedea mai jos, se dau bătălii importante pentru cine-i va lua locul Preș. Klaus Werner Iohannis la Palatul Cotroceni.

IOHANNIS L-A SUNAT LA TELEFON PE ZELENSKY. Iată ce a spus Preș. Klaus Werner Iohannis pe această temă: „Tocmai am avut o discuție telefonică aprofundată cu Zelenski, cu accent pe sprijinul nostru continuu pentru Ucraina”, scria marți președintele Iohannis pe X, “și am abordat prioritățile pentru viitorul Summit NATO și consolidarea securității la Marea Neagră”, mai arată președintele României.

Klaus Iohannis adaugă: „Am transmis, de asemenea, angajamentul țării noastre pentru Formula de pace a Ucrainei.”

VREME DE VARĂ. Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie (ANM), vara va începe cu temperaturi mai mari decât cele normale în această perioadă, în aproape toată țara.

PROTESTE ȘI IAR PROTESTE. Militarii și polițiștii sunt revoltați că li se iau din drepturile lor. Peste 30.000 de rezerviști și de polițiști au luat cu asalt, și marți, cu asalt Piața Victoriei, chiar înaintea alegerilor din 9 iunie 2024.

Robert Cazanciuc, vicepreședinte al Senatului României, a fost invitat la cea de-a patra ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România, intitulată „Învățământul superior din românia, pe harta mondială a educației.”

„Oameni buni, țineți-i pe copii în liceu și faceți admiterea eminamente din programa de liceu. Cred că aveți această datorie, față de Art. 32 din Constituție. Încerc să traduc pe înțelesul copiilor Constituția României și am căutat câteva citate. Ce spunea marele Spiru Harat: „Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara!” De dumneavoastră depinde cum o să arate mâine țara”, a mai spus senatorul PSD, Robert Cazanciuc, vicepreședinte al Senatului României, care și-a încheiat intervenția cu un citat din Charles de Gaulle: „Între posibil și imposibil sunt doar două litere și o stare de spirit.”

DOI POSIBILI PREZIDENȚIABILI – CIUCĂ ȘI GEOANĂ – SE BAT ÎN CĂRȚI. Nicolae Ciucă, președinte al Partidului Național Liberal și președinte al Senatului României, a anunțat că partidul pe care-l conduce i-a cerut să candideze la alegerile prezidențiale, iar el, general în rezervă și, deci, patriot nu poate refuza această onoare. În plus, și-a mai anunțat și lansarea cărții „Un ostaș în slujba țării!”, în luna iunie.

În schimb, Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, își amână înscrierea în cursa electorală pentru Cotroceni, motivând că așteaptă încheierea mandatului său la NATO. Numai că, săptămână de săptămână, își lansează cartea „Bătălia pentru viitorul României” cam peste tot prin țară. În aceste condiții, rămâne de presupus că de candidat va candida. Măcar ca independent! Oricum nu poate conta pe sprijinul Partidului Social Democrat, al cărui lider, Marcel Ciolacu, se supără ori de câte ori îi aude și numai numele!

ION PREDOȘANU