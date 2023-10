Ca la noi, la nimeni – INSCOP îl plasează pe independentul Geoană în fruntea prezidențiabililor din 2024!

Motto: „Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes.”

Legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul a fost declarată joi ca fiind neconstituțională. Astfel, Curtea Constituțională a României a emis o hotărâre, joi cum spuneam, cu unanimitate de voturi, prin care a declarat neconstituțională legea care interzicea cumului pensiei cu salariu la stat, în urma sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție(ÎCCJ), potrivit surselor apropiate de CCR. Judecătorii CCR au stabilit că legea este neconstituțională în întregime, începând de la articolul 2 și până la articolul 11, au dezvăluit sursele menționate.

Legea a fost declarată neconstituțională de către CCR și prevedea că angajaților din sectorul public li se interzicea să cumuleze salariul cu pensia, iar cei care se aflau în această situație aveau la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru a alege între cele două drepturi.

LEGEA INVALIDATĂ JOI DE CCR PREVEDEA ȘI EXCEPȚII! În plus, legea adoptată de Parlament pe 28 iunie a.c. conținea și unele excepții. Printre persoanele care puteau continua să cumuleze pensia cu salariul de la stat se numărau cei aleși în funcții de autoritate sau demnitate publică, profesorii, persoanele cu funcții clericale sau de specialitate artistică, personalul din domeniul medical, precum și cei angajați pentru servicii comunitare la domiciliul persoanelror vârstnice, copiii care primeau pensii de urmaș, și persoanele cu pensie de invaliditate de gradul III și drept de muncă. De asemenea, membrii Academiei Române și persoanele care ocupau funcții în autopritățile administrative autonome finanțate integral din venituri proprii generate prin activități specifice erau exceptați de la interdicția de cumul.

MIRCEA GEOANĂ, PRIMA ȘANSĂ LA PREZIDENȚIALELE DIN 2024! Editorialistul Dan Constantin, de la Jurnalul Național, a publicat un valoros și argumentat comentariu intitulat: „Ecuația Cotroceni 2024” se simplifică prin independentul Geoană.”

Reputatul editorialist pornește și de la un recent sondaj INSCOP, privind opțiunile electoratului român dacă alegerile prezindețiale de la anul vor avea loc duminica aceasta. Sondajul are loc cu un an înaintea scrutinului din 2024 și îl plasează pe Mircea Geoană, în prezent Secretar general adjunct al NATO, cu prima șansă – ca independent – de a intra în turul al doilea al viitoarelor alegeri prezidențiale. Ar mai fi de completat că, în toate variantele, la o luptă dreaptă cu candidații altor partide, George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor(AUR) ar intra cu siguranță și el în turul al doilea.

După ce la alegerile prezidențiale din anul 2009, Mircea Geoană a fost furat de contracandidatul Traian Băsescu, de această dată – după doi președinți cu câte două mandate eșuate: Băsescu și Iohannis – iată că, dacă se va decide să candideze, șansele îi surâd lui Mircea Geaoană. Cel care a fost și este al doilea om în structurile Alianței Nord-Atlantice, într-o perioadă grea, cu războiul și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Și ce Comandant Suprem mai bun decât Mircea Geoană ar putea avea România, în condițiile în care invazia rusă pare că nu se mai termină?!

ION PREDOȘANU

P.S. CCR NU SE JOACĂ. Așa cum a tăiat în carne vie vechea Lege de care am pomenit mai sus, nu-i exclus ca și Legea Reformei fiscal-bugetare, pentru care premierul Marcel Ciolacu și-a asumat răspunderea în Parlament, să aibă probabil aceiași soartă. Poate că va fi doar parțial neconstituțională și nu integral neconstituțională, ca în cazul de mai sus. Pe 18 octombrie vom afla. Deci vom trăi și vom vedea!(Ion Predoșanu)