Ca la noi, la nimeni – Greul vine după alegeri!

Motto: „E într-adevăr o suferință reală să fii un om într-o generație de muște și să ai nevoie de bâzâitul și de ouăle lor ca să trăiești în tihnă .” – Tudor Arghezi

Trărim vremuri tulburi și un an electoral cu foarte multe alegeri la noi, în România, încât nu putem avea prea multe așteptări de la anul 2024!

MINISTRUL JUSTIȚIEI, ALINA GORGHIU, INTERVINE. Doamna ministru a anunțat că va trimite Corpul de Control la Penitenciarul Poarta Albă ca să ancheteze dacă au fost respectate măsurile în privința arestatului Vlad Pascu, vinovat că a condus băut și drogat autoturismul cu care a ucis doi tineri studenți ce mergeau pe marginea șoselei ce ducea de la Constanța la Mangalia. Sunt motive temeinice ca doamna ministru și opinia publică să-și dea seama că criminalul Vlad Pascu este protejat de mai marii penitenciarului, de poliție și chiar de justiție în încercarea de a se mușamaliza cazul sinistru.

LA ARAD, 5 POLIȚIȘTI LUAU MITĂ ÎN ȘERVEȚELE. DNA Arad i-a pus pe cei cinci sub control judiciar! Polițiștii și chiar câțiva instructori ai unor școli de șoferi îi ajutau, contra mitei din șervețele, să intre în posesia unor permise de conducere. Cu siguranță, candidații la obținerea câte unui permis de conducere erau total nepregătiți. Iar noi ne mai mirăm că, pe lângă alte pricini, și obținerea unor permise de conducere contra mitei din șervețele contribuie la numărul mare de accidente rutiere grave de pe șoselele, și așa sub orice critică, din țara noastră. Fapt ce face ca România să fie pe locul unu în Europa la capitolul accidente rutiere, soldate cu mii de morți și răniți!

DISCUȚII APRINSE ÎN COALIȚIE LA ALEGEREA CANDIDATULUI LA PRIMĂRIA CAPITALEI. Inițial, s-a vorbit de alegerea unui candidat comun pentru a-l detrona pe Nicușor Dan, din fotoliul nemeritat de Primar General al Bucureștiului. Partidul Social Democrat a ales-o, în unanimitate, drept candidat pe Gabriela Firea. Tot social-democrații l-au mai propus și pe prof. univ. dr. Cătălin Cârstoiu, actual medic și manager al Spitalului Universitar București. La pretinșii liberali îi găsim ca propuneri pe Sebastian Burduja, șeful filialei liberale a Bucureștiului, dar acesta a strâns numai 8% din preferințele electoratului ce a răspuns la o anchetă CURS, în care Nicușor Dan și Gabriela Firea se bat la mustață, cum se zice. Numai că, pe căi oarecum oculte, un apropiat al președintelui PNL, Nicolae Ciucă, l-a propus pe omul de afaceri Dan Ostafie, care n-a fost supus nici măcar unui sondaj.

PIEDONE LUAT LA PURICAT DE ANI, IAR NICUȘOR DAN ANCHETAT DE DNA! La același sondaj CURS, la care facem referire, deși nu fusese inclus pe lista posibililor candidați la Primăria Generală a Bucureștilor, a apărut, în urma discuțiilor cu repondenții, și numele actualului primar al sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone. Numai că, ce să vezi? ANI a redeschis un dosar de incompatibilitate, vechi de aproape trei ani, în care Cristian Popescu-Piedone (PUSL), deci independent de PSD și PNL, este acuzat că și-ar fi angajat un ginere la Primăria pe care și acum o conduce. Iar ieri, adică miercuri, DNA l-a luat la puricat pe primarul general în funcție, Nicușor Dan, în urma unui denunț al Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) în care este acuzat de săvârșirea unor fapte de abuz în serviciu și uzurparea funcției.

MINISTRUL FINANȚELOR, MARCEL BOLOȘ, ANUNȚĂ UN AN 2025 GROAZNIC! Mai precis, ministrul Marcel Boloș ne spune, pe șleau, că el menține „taxa pe boală”, iar în acest an nu vor mai apare alte taxe și impozite, așa cum au promis PSD și PNL. În schimb, Marcel Boloș ne anunță, încă de pe acum, că anul de după alegeri, adică 2025, va veni cu multe și grele taxe și impozite. Dea Domnul să nu aibă dreptate!

ION PREDOȘANU

P.S. TĂCERE PRIVIND VILA RAPPS DIN BULEVARDUL AVIATORILOR (BUCUREȘTI). Încă nu știe nimeni pentru cine ar urma să se renoveze/modernizeze Vila de pe Bulevardul Aviatorilor, fosta locuință a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, a familiei Borilă și, mai recent, fostă casă de birouri. Preș. Klaus Werner Iohannis ar fi vizat ca viitor locatar, dar Administrația Prezidențială dezminte. Cert e că, Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a declarat că el nu este de acord să se cheltuiască între 7-9 milioane de euro aiurea! (Ion Predoșanu)