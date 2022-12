Ca la noi, la nimeni – Febra cumpărăturilor, anomalia prețurilor!

Motto: „Momentul adevărului //Imuni la sfaturi și porunci,/ Sunt unii care scrupuloși,/ Spun adevărul doar atunci,/ Când recunosc că-s mincinoși.//”

Epigramă de Mihai Batog-Bujeniță

Din Adevărul și minciuna(2011)

IGNATUL – TĂIEREA PORCULUI (pentru cei care nu l-au tăiat de pe listă!) Ne aflăm, să recunoaștem, înaintea Crăciunului, Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântitorului nostru – Iisus Hristos și astăzi este Ziua adevărată a Ignatului, adică a tăierii porcului.

Pentru aceia care-l au, întrucât majoritatea oemenilor care trăiesc în lumea satelor noastre au renunțat mai demultișor la îndeletnicirea creșterii măcar a câte unui porc în gospodărie și, deci, l-au tăiat de pe listă!

În aceste grele condiții, și cei de la sate, care mai practică agricultura de subzistență, dar mai ales cei din orașe aleargă de zor să-și facă minimele cumpărături, spre a avea ce pune pe masa de Crăciun.

Cu toții, cei care ne aflăm în febra cumpărăturilor pentru de-ale gurii, cum se spune, dar și pentru cadourile ce trebuie puse sub Bradul de Crăciun ne izbim de anomalia prețurilor, care-au crescut aberant anul acesta. Conform datelor statistice, suntem înaintea celui mai scump Crăciun din ultimii 20 de ani!

ȘOCANTA PLAFONARE DE LA ENERGIE! Nu știu cum se face, dar Guvernul Ciucă – al coaliției PSD-PNL și UDMR – se tot împotmolește fie și la elaborarea unei obișnuite Ordonanțe de Urgență a Guvernului, cum este atât de necesara Lege a plafonării și compensării prețurilor la energia electrică. Încât s-a ajuns la a treia sau a patra variantă de OUG, una mai greșită decât cealaltă.

În ultima formă a blestematei OUG, după cum veți citi mai jos, această Lege a plafonării prețurilor la energie obligă mulți români să achite mai mult la facturile pentru energia electrică, nu doar de la 1 ianuarie 2022, ci și retroactiv pentru ultimele patru luni ale păcătosului an plin de tot felul de crize, care parcă nu se mai termină.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, spune că legea plafonării prețurilor la energie conține și o eroare, motiv pentru care românii care au mai multe locuințe vor plăti facturi mai mari și retroactiv, pentru ultimele 4 luni ale anului 2022.

„Un cititor al site-ului Asociația Energia Inteligentă a semnalat un aspect care, sincer, a scăpat în analiza noii legi a plafonării prețurilor la energie: articolul introdus în lege care stabilește că plafonarea se aplică la un singur loc de consum, nu se aplică doar de la 1 ianuarie 2023, ci și, retroactiv, pentru ultimele 4 luni din anul 2022.

Ești pus la zid și trebuie să achiți din urmă mai mulți bani, chiar dacă ai consumat în anul 2021, în medie, doar 95 kWh/lună, chiar dacă ai închis toate becurile și ai consumat și în anul 2022 în medie 91 kWh/lună, vine această lege și te obligă să achiți cu 90% mai mult”, explică Dumitru Chisăliță.

PROGNOZE ADEVĂRATE, PROGNOZE MINCINOASE. Au fost atâtea cazuri în care prognozele Băncii Naționale a României nu s-au adeverit, încât nici nu mai merită amintite. Primul ministru al României, Nicolae Ciucă, recunoaște că inflația pe luna noiembrie 2022 s-a apropiat periculos de 17%(mai exact 16,8%!).

Totuși, premierul Nicolae Ciucă a declarat că, din analiza făcută la nivelul Guvernului, la sfârșitul anului inflația pe 2022 nu va depăși 13%. Eu, unul, am mari dubii. Mai ales că, de regulă, prețurile cresc în preajma Crăciunului.

Mai mult, domnia sa a făcut estimări că prețurile vor scădea anul viitor, începând cu lunile februarie-martie. Iar noi trăim în prezent, cu o inflație cu mult mai mare decât estimările specialiștilor. Prețurile din piețe și din Supermarketuri sunt cea mai bună dovadă că specialiștii primului ministru l-au dezinformat. Și, în mod sigur, nu și-au făcut singuri cumpărăturile!

ION PREDOȘANU