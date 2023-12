Ca la noi, la nimeni – Eroii nu mor niciodată!

Motto: „Dacă vrei cu adevărat să faci ceva, vei găsi o cale. Dacă nu, vei găsi o scuză.”

Ryan Blair

Ne-am fi așteptat ca începând cu 16 decembrie, la Timișoara măcar – căci acolo a început Revoluția, pentru cei care cred că în decembrie 1989 am avut o Revoluție și nu o lovitură de stat – să fi fost organizate slujbe de comemorare, să fie depuse coroane de flori de către cei care mai sunt în viață, în memoria celor care și-au vărsat sângele pentru ca noi să avem Libertate! Nici slujbașii multelor biserici timișorene și nici autoritățile nu s-au omorât să-și arate respectul pentru curajul celor despre care se spune că: „Eroii nu mor niciodată!”

Nu am izbutit să urmăresc toate programele comemorative ale televiziunilor centrale, dacă or fi fost!?, dar nici acestea – cu excepția emisiunii Sinteza Zilei, realizată cu seriozitate și patriotism de reputatul Mihai Gâdea -, par a fi uitat foarte repede de tinerii frumoși și liberi ai Timișoarei din Decembrie 1989, ori de marea masă de muncitori și truditori ai Bucureștilor, Clujului, Sibiului și pe unde-or mai fi avut curajul oamenii acelor vremi tulburi și periculoase să iasă în stradă. Cum se putea citi pe o pancartă din Piața Maria în 16 Decembrie 2023: „Păcat, păcat. De sângele vărsat!”

GENERALUL ȘTEFAN GUȘE – MARELE EROU AL ROMÂNIEI! Seară de seară, Sinteza Zilei a lui Mihai Gâdea, de la Antena 3 CNN, ne aducea martori oculari ai lui Decembrie 1989, generali și istorici ce susțin și probează că, așa cum a scris pentru prima oară un studiu al Academiei Române, atunci am avut parte de o lovitură de stat și nu de o Revoluție adevărată! În primul rând pentru că-i lipsea un program și, în al doilea rând, dacă nu-l aveam pe Eroul națiunii române generalul Ștefan Gușe, ne-am fi pomenit cu Armata Roșie pe capul nostru și cine mai știe ce s-ar fi întâmplat și cum s-ar fi scris istoria în acest caz. Mai ales că Armata Roșie a URSS fusese chemată în ajutor de către Ion Ilici Iliescu, Silviu Brucan, generalii Nicolae Militaru și N. Eftimescu.

BUGETUL 2024, UN BUGET PE PICIOR. Cu chiu, cu vai, în sfârșit, sâmbătă, a dat bunul Dumnezeu ca Bugetul pe 2024 să ajungă în Parlamentul României, unde aleșii oricum lipseau. Îl vor găsi astăzi, luni, deși comozii de parlamentari sosesc abia după orele 14:00. Au la dispoziție doar trei zile pentru studierea lui, pentru depunerea de amendamente, pentru dezbaterile pe fugă și apoi pentru votarea formei finale a Bugetului de stat și asigurări sociale pe anul 2024.

SCANDALURILE CREATE DE PRETINSUL PNL AU ÎNTÂRZIAT BUGETUL. Din nefericire, și anul acesta, forma elaborată de Guvernul Ciolacu, al coaliției PSD-PNL s-a scremut greu. Au fost repetate scandaluri provocate mai ales de către pretinșii liberali, care le găseau mai totdeauna nod în papură social-democraților la orice propunerea ce venea din partea acestora.

TIMP SCURT ȘI PENTRU DEZBATEREA PUBLICĂ. Proiectul de buget pe anul 2024 a fost publicat în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice. Legea Bugetului s-a construit pe un deficit bugetar de 86,6 miliarde lei pentru 2024, respectiv 5% din Produsul Intern Brut(PIB). Mai multe comentarii promit să fac în Gorjeanul de marți, 19 decembrie 2023.

ION PREDOȘANU