Ca la noi, la nimeni – Demisia ori demiterea ministrului Vasile Dîncu?!

Motto: „A demisiona, a renunța la o onoare pentru un avantaj, a renunța la un avantaj pentru un avantaj și mai mare.”

Andre Birabeau

Ceea ce i se cerea ministrului Apărării, Vasile Dîncu, după cum singur recunoaște, adică demisia pe care el o tot auzea de vreo șase luni iacătă că s-a și petrecut la începutul unei săptămâni fierbinți.

MITING DE PROTEST, ÎN FAȚA GUVERNULUI. La propriu, întrucât sfârșitul lunii octombrie este mai călduros decât ar trebui să fie, dar și pentru că astăzi va avea loc un miting de protest în fața Guvernului, în Piața Victoria, organizat de Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa. Vasile Dîncu a făcut primele declarații după ce și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării, invocând imposibilitatea de a putea colabora cu președintele Klaus Werner Iohannis.

BÂLBE DESPRE RUPTURA IOHANNIS-DÎNCU. Întrebat când a avut loc această ruptură dintre el și președintele Klaus Werner Iohannis, Vasile Dîncu a spus: „Nu știu, de când aud pe surse, de șase luni că trebuie să demisionez și toate cele”.

,,Nu am vorbit nici astăzi, nici ieri cu președintele Klaus Iohannis”, a declarat acesta.

Nu mi-a cerut nimeni demisia”, a afirmat Vasile Dîncu, întrebat dacă prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, i-a cerut demisioneze.

Cât despre existența unor reproșuri din partea lui Klaus Iohannis privind modul în care au fost făcute achizițiile pentru Armata Română, aceste a spus: „Nu am avut niciun reproș concret din partea președintelui”.

El uită să amintească, totuși, criticile pe care i le-a adresat Preș. Klaus Werner Iohannis, în legătură cu „sfaturile” lui Vasile Dîncu făcute pentru Ucraina, „care ar trebui să se așeze la masa negocierilor cu Rusia, chiar dacă are pierderi teritoriale”.

Să ne înțelegem, președintele Klaus Werner Iohannis a fost acid la adresa lui Dîncu, după declarațiile iresponsabile ale acestuia legate de războiul din Ucraina.

„În acest război, Rusia a atacat Ucraina. Ucrainenii plătesc cu sânge în acest război și trebuie să acceptăm ideea cu toții că doar Ucraina va decide când, și cum, și ce negociază.

Această poziție este poziția noastră oficială, este poziția oficială a Uniunii Europene și probabil unii demnitari de la noi trebuie să citească mai frecvent revista presei ca să afle aceste poziții”, susținea, cum spuneam, dur Preș. Klaus Werner Iohannis.

ION PREDOȘANU

P.S. CIUCĂ, INTERIMAR LA APĂRARE. Fix acum o săptămână scriam: „Blândul prim-ministru Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu parodia de ministru al Apărării, demagogul Vasile Dâncu, și l-a mângâiat părintește. E clar, singurul care-l poate demite pe Dâncu este Preș. Klaus Werner Iohannis!” Nu știu exact cum s-au petrecut lucrurile, dar demisia a fost accepteată și prim-ministrul Nicolae Ciucă a preluat, pentru 45 de zile, și interimatul la Apărare (Ion Predoșanu)