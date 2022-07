Ca la noi, la nimeni – Declarații provocatoare, la Tușnad!

Motto: „Iubirea adevărată nu moare niciodată în sufletul omului, ba îl însoțește și dincolo, până în sânul nemărginirii. Dar iubirea nu poate prinde rădăcină în inima mânjită de ură”.

Liviu Rebreanu

Mi-am făcut studiile în inima Transilvaniei, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și am avut inclusiv colegi de etnie maghiară, ba cu doi dintre ei am împărțit aceeași cameră în toți cei cinci ani de studenție: unul fiind maghiar originar din Zalău, Szocs Kalman (căsătorit din studenție cu olteanca Mihaela, doctor pediatru, născută la Piatra Olt), altul secui din Miercurea Ciuc, Mihaydeak Peter. M-am înțeles cu ei foarte bine, chiar mai bine decât se înțelegeau ei într ei, Peter fiind un tip tăcut, ce înghițea inclusiv unele jigniri ale lui Kalman.

Ba chiar și acum, peste ani, am convingerea că românii transilvăneni se înțeleg bine cu cei de etnie maghiară ori cu secuii. Cetățeni români cu toții, indiferent de etnie, fii ai aceleiași patrii – România.

Mai zilele trecute s-a aflat într-o vizită în România prim-ministrul Ungariei, Orban Viktor, însoțit de o suită. N-a fost o vizită chiar privată, din moment ce s-a făcut cu aprobarea omologului român Nicolae Ciucă, grație căruia s-a bucurat și de SPP-iști. Plus de prezența formală a viceprim-ministrului Kelemen Hunor și a ministrului Sportului, Edward Novak, din partea Guvernului României.

ORBAN A LUAT-O PE MIRIȘTE, ÎN ROMÂNIA: După baia de mulțime din Sfântu Gheorghe, unde suita budapestană a participat la primul meci al echipei Sepsi într-o cupă europeană, primul ministru Orban Viktor și ai lui s-au mutat la a 31-a ediții a Universității de vară Tușnad. Las la o parte că în discursul său, Orban Viktor și-a preamărit prietenul Vladimir Putin și a criticat dur Uniunea Europeană, toate astea pe teritoriul României.

Președintele Comisiei de politică externă a Senatului României, Titus Corlățean a transmis un mesaj ferm, în contextul în care fostul europarlamentar din partea Ungariei, Laszlo Tokes, i-a cerut premierului Ungariei să susțină aspirațiile de autonomie ale Ținutului Secuiesc.

Laszlo Tokes i-a cerut premierului ungar Orban Viktor să susțină aspirațiile de autonomie ale Ținutului Secuiesc, în prezentarea pe care a susținut-o în cadrul celei de-a 31-a ediții a Universității de Vară de la Tușnad. „Dorim să-l rugăm pe domnul prim-ministru (Orban Viktor, n.m. I.P.) să susțină eforturile de autonomie a Țintului Secuiesc într-un mod mai eficient ca până acum, știind că puterea fără drepturi comunitare și fără autonomie este un teren propice pentru asimilare”, a spus Laszlo Tokes.

TOKES, FĂCUT PRAF DE CORLĂȚEAN! În acest context, Titus Cărlățean a fost întrebat, sâmbătă, de jurnalista Mirela Bîrzilă cum ar trebui să reacționeze la acste „declarații provocatoare” autoritățile de la București.

„Este o bună întrebare, pentru ca acest tip de declarații pe care tristul personaj menționat le-a tot făcut într-o Românie care este o patrie iubitoare pentru toți fiii și fiicele, indiferent de etnie, și în care minoritățile naționale, începând cu cea maghiară, se bucură realmente de drepturi la perseverarea identității, peste standardele europene, și în orice caz, mult peste cele de care etnicii români din Ungaria, se bucură, însă lucrurile acestea au fost făcute fără mari ecouri până la urmă… Înclin să cred, după toți acești ani în care ne-am enervat și am reacționat, că situația trebuie tratată sobru, dar ferm. Nu trebuie lăsate chiar așa să fie făcute oricând și oricum, mai ales când declarațiile se fac pe teritoriul României, cu prim-ministru dintr-o țară vecină și care a făcut niște declarații privitoare la Uniunea Europeană de pe teritoriul României și, în termeni politici, nu sunt în regulă aceste declarații. Dar obsesiile acestea autonomiste, separatiste pe care tristul personaj pe care l-ați menționat, nu vreau să-i rostesc numele, slavă Domnului, nu au generat un ecou în societatea românească. Însă întrețin, din păcate, un anumit nucleu de radicalism”, a susținut Titus Corlățean.

„Instituțiile statului ar trebui să fie, totuși, atente și, în orice caz, politic să reacționeze la un nivel mai serios”, a subliniat Titut Cărlățean.

PREA MULTĂ TĂCERE STRICĂ. Un proverb german ne spune că: „Tăcerea e floarea curată a dragostei”. Numai că la desele băi de mulțime ale conducătorilor Ungariei în Transilvania – pământ românesc, cum se scria pe un banner purtat de un român curajos la Tușnad, prea multele tăceri ale autorităților române chiar strică!

ION PREDOȘANU