Ca la noi, la nimeni – Debandada drogurilor, pe Litoral, de 1 Mai!

Motto: „Nu spune niciodată că ai avut un eșec. Nu e un eșec, e o lecție de viață.” – Oprah Winfrey

Și a fost Ziua Internațională a Muncii sau, cum i se mai spune, a celor ce muncesc. Cum s-a întâmplat să cadă într-o zi de luni, sărbătoarea venea după o zi liberă de sâmbătă și o alta de duminică, încât s-a transformat într-o minivacanță. Vremea frumoasă a ținut cu cei care și-au scos familia la iarbă verde și s-au bucurat de aerul curat, de câte un grătar, de mititei și de câte o bere.

Nu au lipsit nici evenimentele nedorite, cu aglomerări pe șosele, cu caramboluri dramatice ori chiar tragice, cu morți și răniți. Multe bune intenții s-au transformat, astfel, în eșecuri. Cu răniți ce au ajuns la spitalele de urgență ori, și mai grav, cu decese și plecarea unora pe drumuri fără de întoarcere. Nebunia unora a dus și la reglări de conturi în stil mafiot între bande rivale, încât numai o zi de sărbătoare nu a fost.

COSTINEȘTIUL ȘI MAMAIA, „RAIUL” CONSUMURILOR DE STUPEFIANTE! Schimbătoarea vreme i-a atras pe mulți dintre ei, majoritatea tineri, pe Litoralul românesc al Mării Negre. Cu toată temperatura ridicată de la malul Mării Negre, unii s-au plimbat pe faleză dar cei mai mulți și-au înecat necazurile în bere și în consum de substanțe interzise.

Fiefurile unde s-au distribuit și consumat cele mai multe substanțe groaznice, așa-zisele substanțe interzise de lege și cu urmări foarte grave pentru sănătate au fost, ca în fiecare an, Festivalurile muzicale de la Costinești și de la Mamaia. Cele două stațiuni fiind raiul, de fapt iadul, consumatorilor de droguri și alte substanțe interzise, precum cocaina și ecstasy, care le-au dat mult de furcă polițiștilor, jandarmilor. Până pe la orele prânzului, polițiștii și jandarmii depistaseră peste 100 de cazuri asupra cărora s-au găsit diverse cantități de droguri, după ce unele dintre ele fuseseră deja consumate.

Evident, polițiștii și jandarmii depistaseră și o bună parte dintre distribuitorii mărunți de droguri. Nu se poate afirma că s-a destructurat vreo rețea mai amplă, iar distribuitorii cei mari încă nu au fost găsiți! Cum s-ar zice, capii rețelelor de distribuire a drogurilor și substanțelor interzise au fost scăpați, și de această dată, printre degete.

Până pe la orele 14:00, pe Litoral au fost reținuți mai mult de 150 de tineri consumatori de droguri și de alte substanțe interzise.

RAREȘ BOGDAN TRECE PE LISTA MARILOR ORAȘE CONSUMATOARE DE DROGURI CLUJUL ȘI SIBIUL! Nu mare mi-a fost mirarea când pretinsul liberal-patriot Rareș Bogdan, între altele un om aranjat din punct de vedere financiar și cu o nevastă și mai bogată, europarlamentar din partea pretinsului Partid Național Liberal, recunoștea, cu părare de rău, că fiind mare admirator al orașelor Cluj și Sibiu, cum spuneam, regretă că și în aceste urbe consumul de droguri și alte substanțe interzise este total scăpat de sub control. Cum este, de altfel, și Bucureștiul!

Să ne aducem aminte că, până acum vreo cinci sau șase ani, România era doar o țară de tranzit pentru stupefiante. Chiar nu au luat deloc măsuri autoritățile încât am ajuns o țară de consum al stupefiantelor?

MINISTERUL DE INTERNE ȘI AGENȚIA ANTIDROG SE FAC CĂ LUCREAZĂ! Oricum, situația este foarte gravă, iar Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Română Antidrog înseamnă că toacă banii statului, adică banii publici degeaba. Cât despre urmările groaznicelor consumuri de stupefiante, ce să mai spunem? Acestea creează dependență și distrug sănătatea oamenilor care cad în patima lor.

ION PREDOȘANU