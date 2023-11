Ca la noi, la nimeni – Cultură și Diplomație

Motto: „Experiența m-a învățat că numai sinceritatea și cunoașterea celorlalți permit în diplomație culesul unor succese nu efemere, ci permanente.”

Nicolae Titulescu

În vreme ce am urmărit principalele știri și comentarii ale mass-mediei acestor zile cu evenimente negative, în special la televiziuni mă refer, am avut bucuria să văd și o emisiune mai aparte, realizată de Florentina Fântânaru la Antena 3 CNN, sâmbătă după amiază, mă refer la „De-a Viața Ascunselea” și mi-am mai revenit. Mai sunt și oameni cu scaun la cap, ce nu-și pierd vremea doar cu anunțarea sau comentarea evenimentelor ce se petrec, sub ochii noștri, în războiul Israel-Hamas, în special în Fâșia Gaza, unde, nu există zi de la Dumnezeu lăsată, în care să nu se înregistreze sute, dacă nu chiar mii de crime contra umanității.

PREOTUL ȘI SOLISTUL DE MUZICĂ POPULARĂ MARIUS CIPRIAN POP, CA FIU AL NEAMULUI ROMÂNESC. Privind cu enormă satisfacție emisiunea „De-a Viața Ascunselea” a realizatoarei Florentina Fântânaru cu invitatul său – preotul și artistul Marius Ciprian Pop, mi-am dat seama că pe pământul României se mai nasc, și în vremea noastră, Oameni. Oameni cu O mare!

Eu, unul, l-am cunoscut pe vremea când eram redactor la Editura Agerpres a colegului meu de breaslă, mai mare, care mi-a fost și redactor șef adjunct la revista Flacără, condusă de poetul național Adrian Păunescu, distinsul Nicolae Arsenie. Se lansa o carte a scriitorului Marian Teodorescu, la Academia de Poliție din Băneasa, iar Marius Ciprian Pop organizase manifestarea culturală cu mult suflet de bun român. Domnia sa era comisar șef la Direcția Cultură a Ministerului Afecerilor Interne. N-a rămas mult acolo, mergând în Ardealul său ca preot și, mai apoi, ca solist de muzică populară dragă neamului românesc.

CU BINECUVÂNTAREA ÎPS BARTOLOMEU ANANIA, MITROPOLITUL ARDEALULUI. Din mărturisirile domniei sale, la emisiunea „De-a Viața Ascunselea”, am aflat că-i datorează enorm ÎPS Bartolomeu Anania, Mitropolit al Ardealului la mitropolia ce-și avea sediul la Sibiu. Iar Marius Ciprian Pop se afla în anul V al Facultății de Teologie din Sibiu, fiind atras de cântecele populare de inspirație folclorică și patriotică. Numai că, șefii de la Facultatea de Teologie nu-i permiteau să participe pe scene la spectacolele de muzică populară. ÎPS Bartolomeu Anania i-a dat binecuvântarea sa și, astfel, România și Ardealul au câștigat un interpret de marcă al folclorului.

Toate mărturisirile interpretului Marius Ciprian Pop l-au avut în glas pe Bunul Dumnezeu, căruia îi datorăm totul. „Când am plecat în lume, bunicii mei m-au îndemnat să fiu Om și să dau dovadă de omenie”, spunea, între altele Marius Ciprian Pop. „Lupți și prin rugăciune și dobândești pacea!”(…) „Numai iubirea îl face pe om să-și împlinească rolul său pe pământ, acela de a semăna cu Dumnezeu. Societatea ne arată cum nu am dus lupta cea bună. De aceea sunt războaie.(…) „Lupta cu ceilalți dărâmă și ucide!”, sunt numai câteva din vorbele de duh ale Omului Marius Ciprian Pop.

EFORTURILE DIPLOMATULUI ANTONY BLINKEN. Este pentru a patra oară în ultima lună de zile în care secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, se află în Israel și în Orientul Mijlociu, în eforturile domniei sale de a împăca părțile beligerante și a aduce pacea în războiul Israel-gruparea teroristă Hamas.

Vinerea trecută s-a întâlnit cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, cerându-i să oprească războiul din Fâșia Gaza și să permită opriri temporare ale războiului pentru a permite ajutoarele umanitare să ajungă la amărâții de palestiniei trăitori în Fâșia Gaza.

Sâmbătă s-a întâlnit în Iordania cu toți șefii diplomațiilor din țările arabe. Scopul fiind același: împăcarea părților. Oricum, eforturile pentru pace, pentru pauze umanitare și terminarea războiului sunt demne de admirație. Și fac din diplomatul de carieră Antony Blinken un Erou al luptei pentru pace în Orientul Mijlociu.

ION PREDOȘANU