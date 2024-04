Ca la noi, la nimeni – Creștere economică mai mică, inflația cea mai mare din UE!

Motto: „Marile corporații cu putere de piață au folosit problemele de aprovizionare ca pe o oportunitate de a crește prețurile și de a obține profituri neașteptate.”

Prof. univ. Isabella Weber, Universitatea Massachusetts, Amherst

Vin vești proaste pentru români! Fondul Monetar Internațional (FMI) anunță probleme pentru economia românească. Deci, românii sunt întâmpinați cu vești proaste din partea FMI. Conform experților, creșterea economică estimată pentru 2024 va fi mai mică decât previziunile optimiste ale Guvernului.

Potrivit ultimelor date prezentate de FMI, creșterea economică a României era evaluată la 2,8%, comparativ cu estimarea Guvernului de 3,8%. Această revizuire în scădere a creșterii economice este însoțită de o prognoză sumbră privind inflația, care ar putea atinge o rată anuală de 6% în acest an.

Aceste cifre indică faptul că economia nu va performa la nivelul așteptărilor inițiale ale autorităților, iar românii se vor confrunta cu o creștere a prețurilor în 2024. Perspectiva pentru 2025 nu este mult mai optimistă, cu o prognoză a inflației de 4%.

INFLAȚIA ÎN ROMÂNIA VA SCĂDEA LA 4%, ABIA ÎN 2025! „Nu este un semnal bun deloc această revizuire în jos a creșterii economice pentru 2024, de la 3,8% cât estima FMI, a fost revizuită la 2,8% pe anul acesta. În ceea ce privește inflația, experții FMI estimează că în acest an vom avea o rată anuală a inflației de 6%. Cum traducem aceste mesaje? O dată că economia nu va merge atât de bine cât se așteaptă guvernanții să meargă și, pe de altă parte, românii vor avea parte de scumpiri și în anul 2024. Abia în 2025 scade rata inflației, conform estimărilor FMI, la 4%, deci vom avea un an greu economic, dar și cu scumpiri. Vă reamintesc faptul că, o dată la trei luni, o misiune a FMI vine în România, face o evaluare a situației economice și vine cu propuneri, iar ultimele propuneri cu care a venit FMI în acest an au fost destul de dure. Le propun guvernanților să introducă impozit progresiv pe veniturile românilor, dar și taxe pe proprietate mai mari, în funcție de cât valorează mașina sau casa pe care o avem, de exemplu, sau taxe pe mașinile mai vechi. Și, totodată, cei de la FMI, la ultima misiune pe care au avut-o în România, au recomandat Guvernului României ca recalculările pensiilor, care ar trebui să fie date în septembrie, după ce vor fi recalculate cele 5 milioane de pensii în funcție de noua formulă, să fie date în tranșe și nu toți banii odată, pentru că România nu și-ar permite. Aceste creșteri, despre care știm foarte bine, ajung la peste 100% pentru unii pensionari. Așadar, nu avem vești bune de la FMI și în această perioadă chiar ministrul finanțelor este în Statele Unite ale Americii, se întâlnește cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, dar și cu reprezentanții Băncii Mondiale”, a explicat Gina Vacariu, senior editor la Antena 3 CNN.

CEA MAI MARE INFLAȚIE DIN UE! România a avut în luna martie cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, de 6,7%, la mare distanță de următoarea clasată – Croația, cu 4,9%, arată datele publicate miercuri de Biroul European de Statistică (EUROSTAT), după cum informează Ziarul Financiar.

ION PREDOȘANU