Ca la noi, la nimeni – Controverse între Președintele României și Șeful Armatei Române privind riscul escaladării războiului din Ucraina!

Motto: „Prin invadarea Ucrainei, Rusia încearcă să readucă revizionismul în relațiile intyernaționale, oarecum și sferele de influență în politica globală și regională.”

Președintele Klaus Iohannis, dintr-un discurs la Universitatea Columbia (New York)

Citatul din motto-ul de mai sus îi aparține președintelui Klaus Iohannis, ținut, ce-i drept, joia trecută, la dezbaterea World Leaders Forum, desfășurată la Universitatea Columbia, din New York. O poziție corectă din punct de vedere politic și ținută într-un mediu academic.

Dar și ieri, adică marți, același președinte al României, Klaus Werner Iohannis, a făcut mai multe declarații de presă după vizita în Parcul Național “Piatra Craiului”. Fiind un cunoscut om ce îndrăgește muntele, iarna schiatul și în rest vânatul, deosebit de destins s-a oprit asupra mai multor evenimente desfășurate în ultima perioadă.

Una dintre exprimările care mie mi se par mai puțin gândite este cea despre evaluarea de către domnia sa, într-un fel mai detașat a unui posibil risc al escaladării războiului din Ucraina, cea invadată de hulpava Armată Roșie a Federației Ruse.

„Nu există nicio amenințare directă. Militarii se pregătesc pentru toate situațiile. România este o țară sigură, trebuie să conștientizăm valoarea apartenenței noastre la NATO, la Uniunea Europeană (care nu are armată!, deci nu se pune și nu contează, n.m. I.P.). Nu am niciun semnal că ar exista vreun pericol de atentate sau alte evenimente nedorite”. Ciudat!

IOHANNIS – UN PREȘEDINTE NEINFORMAT?! Oare președintele României, care este și Comandantul Suprem, să nu fi auzit de atacurile radioelectronice pe care Armata Federației Ruse deja le are la activ asupra României? Nici măcar de dronele ale căror resturi tot cad la sud de Dunăre, cam prin zona orașului Galați. Desigur că Armata Federației Ruse trage spre orașele port dunărene Reni și Ismail, ale Ucrainei, dar de acolo până-n Dobrogea noastră este o distanță foarte mare! Și nu pot fi etichetate drept simple accidente. Iar bruiajul Rusiei face ca nave din Marea Neagră să se ciocnească. Să fie totul chiar întâmplător?

MILITARII BRITANICI, GERMANI ȘI ROMÂNI ZIC ALTCEVA! Este foarte posibil ca poziția ministrului Apărării al Marii Britanii, cel care de multă vreme atrage atenția țărilor Uniunii Europene despre pericolul rusesc, în cazul în care Rusia ar fi învingătoare în războiul nedrept pe care-l duce cu Ucraina, ce ar putea escalada într-un al treilea război mondial, să se bazeze pe informații certe culese de celebrul MI6. Mai mult, ministrul Apărării al Germaniei se teme și el, repornind mai multe fabrici de armament și de muniție.

Ministrul român al Apărării, Angel Tîlvăr, susține și el că țara noastră ar putea fi atacată de Armata Federației Ruse. După cum se știe, înaintea invaziei Ucrainei a existat un bombardament radioelectronic, la fel cum se-ntâmplă acum în România.

Șeful Armatei Române, Georghiță Vlad, declară: „Prognoza pe care o facem prevede și scenarii ca escaladarea conflictelor, inclusiv cele de natură militară”.

NU IESE FUM FĂRĂ FOC! Oare de ce nu pricepe și președintele Klaus Iohannis că, de regulă, nu iese fum fără foc. Iar focul Armatei Roșii a Federației Ruse iese demultișor. Fie că Iohannis nu este informat, fie că nu pricepe nimic. Altă situație nu văd să existe! Cât despre amenințările directe la adresa României, ce să mai vorbim! Sunt aproape zilnice prin trompetele propagandei de la Moscova.

ION PREDOȘANU