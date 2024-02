Ca la noi, la nimeni – Ciudățenii anormale!

Motto: „Oamenii se împart în două categorii: unii caută și nu găsesc, alții găsesc și nu sunt mulțumiți!”. – Mihai Eminescu

De vreo câteva zile se tot vehiculează că cineva solicită o sumă mare de bani pentru renovarea unei vile de pe Bulevardul Aviatorilor, din București, care să fie ocupată apoi de o persoană de rang înalt. Rang înalt are, deocamdată Preș. Klaus Werner Iohannis, căruia în 21 decembrie 2024 i se încheie cel de-al doilea mandat prezidențial în care-a frecat menta, a făcut drumuri săptămânale la Sibiu – deși, la cererea domniei sale s-au cheltuit vreo 3 milioane, (dacă nu chiar miliarde) pentru renovare în Snagov. Pare-mi-se că-i vorba despre Vila Lac 3.

INVESTIȚII ÎN VILE RAPPS, DEGEABA! A trecut vremea, Vila Lac 3 n-a fost folosită chiar deloc, iar acum – fără a ști dacă tot președintele Iohannis este vizat să o ocupe – a venit vorba despre o vilă din cartierul Aviatorilor. Cu o suprafață de 1.110 mp, fostă clădire de birouri, pe trei niveluri, pregătită, cum spuneam, pentru un demnitar de rang înalt. Cine să fie, cine să fie?

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, cere precizări oficiale spre a afla pentru cine se renovează vila din Aviatorilor, care, oricum, nu este o prioritate pentru Guvernul României. Cel puțin așa a declarat marți domnia sa. Ca să nu mai spunem că renovarea ar costa, din start, 7 (șapte!) milioane de euro și care, ulterior, ar putea ajunge la 9 (nouă!) milioane de euro!

NESIMȚIREA CRIMINALĂ, A CRIMINALULUI VLAD PASCU! Tânărul conducător auto Vlad Pascu, de doar 19 ani, a făcut un dublu accident mortal – victimele sale fiind doi studenți, un băiat și o fată – pe șoseaua ce ducea spre Mangalia. Găsit băut și drogat, normal că a fost imediat arestat, dar procesul trenează în instanță. Acum câteva zile, o judecătoare de la Tribunalul din Mangalia a întrebat dacă victimele lui Vlad Pascu se află în sala de judecată! Iar ieri, marți, tupeistul de Vlad Pascu a introdus o cerere prin care se vrea în libertate, cică ar dori să-și facă studiile la o facultate. Legea fiind clară pentru cei care au comis un accident mortal și se aflau sub influența drogurilor (în cazul său fiind vorba despre un coctail de droguri de mare risc!).

PREȘEDINTELE IOHANNIS, AVOCATUL COALIȚIEI. Aflat la Paris, Preș. Klaus Werner Iohannis, ca participant la o Conferință despre Mediu, s-a trezit vorbind. Deși el este cunoscut ca fiind cel mai mut dintre președinții României. Și a spus, între altele, că: „Mă bucur că la nivelul Coaliției din România există preocupări pentru mediu. Mă refer la măsurile pentru energie și reducerea facturilor, măsuri care să genereze noi locuri de muncă”.

NOI PROTESTE, ÎN BUCUREȘTI. Sute de taximetriști au ieșit din nou în stradă, continuând noul val de proteste în transporturi. Și tot marți au mai protestat și angajații de la Aeroporturile Otopeni și Băneasa, care au avut mai multe revendicări.

UNA-I REALITATEA, ALTELE APRECIERILE. Avem de toate și, totuși, cifrele ne plasează între ultimii săraci ai Europei. Cu toată creșterea economică vehiculată de guvernanți. De ce? Aceasta-i întrebarea! E foarte posibil ca să existe o legătură între sărăcia românilor, comasarea alegerilor și majoritatea parlamentară ce susține Guvernul Ciolacu.

AUSTRIA IAR NU NE VREA ÎN SCHENGEN, DAR IOHANNIS ESTE OPTIMIST! Chiar marți – o zi de marți cu cele trei ceasuri rele – Austria a anunțat din nou că va bloca aderarea deplină la selectul Spațiu Schengen a României și Bulgariei, deși am fost primiți aerian și naval. Cu toate acestea, președintele Iohannis ne încurajează, fără a ne și spune pe ce se bazează: „Eu cred că aderarea României la Spațiul Schengen trebuie să se producă cât mai repede”. Corect, nimic de zis, dar el nici măcar nu a discutat cu Cancelarul Austriei, Karl Nehamer!

ION PREDOȘANU