Ca la noi, la nimeni – Ciolacu, furios pe lăcomia băncilor! Nu și pe a Cotroceneilor. Actuali&Viitori

Motto: „Mulțumirea de sine este un bun scutit de impozite, pe care este foarte neplăcut să-l vedem depreciat.” – George Eliot (1819-1880)

Aflu că o Icoană făcătoare de minuni lăcrimează din nou. Nu știu de unde-i Icoana făcătoare de minuni și nici că după o lăcrimare de acest fel e adevărat, după cum se zice-n popor, că vor urma întâmplări groaznice. Și când mă refer la întâmplări groaznice, desigur, mă aștept la ceva mult mai grav decât faptul că acum trecem printr-o perioadă în care-i prăpăd în România. Unde furtunile și vijeliile au făcut și încă mai fac ravagii.

BĂNCILE PROFITĂ DE ORICE GAFĂ A EXECUTIVULUI. CEA CU LIMITAREA PLĂȚILOR CASH E NUMAI UNA DINTRE ELE! Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, este foarte furios pe lăcomia băncilor care s-au și grăbit să anunțe tot felul de creșteri ale comisioanelor și a dobânzilor. Așa că anunțata limitare a plăților cash se amână. De ce am afirmat că limitarea plăților cash la 5.000 de lei este o gafă? Tocmai pentru că în vederea plăților ce depășesc această sumă, între persoane fizice, ar fi fost nevoie de plățile prin carduri bancare. Ori, se știe, 40% dintre români nu au carduri bancare, iar bancomatele au cam dispărut în mediul rural. Unde numai în ultimii trei ani s-au desființat vreo 3.000 de bancomate. La mine, la Peștișani, există un singur bancomat, la Primăria comunei cu vreo șase-șapte sate, dintre care satul Seuca se află la 7 kilometri distanță de Peștișani. Iar acel singur bancomat nici măcar nu funcționează totdeauna!

Pentru că presa și opinia publică au criticat această măsură a limitării plăților cash, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a anunțat că se va întâlni, probabil în această săptămână, cu reprezentanții Băncii Naționale a României(BNR) – care și așa au spus clar că nu agrează măsura, ce-i drept, negândită – cu reprezentanți ai firmelor mici și mijlocii, dar și cu reprezentanți ai altor bănci, comerciale de această dată. Bănci care au crescut artificial dobânzile și comisioanele când au auzit că limitarea plăților cash s-ar face până la 5.000 de lei și nu la 10.000 de lei.

PROTESTE PENTRU BANI ȘI CONDIȚII DE MUNCĂ. La București și în țară, luni, au avut loc mai multe proteste ale unor oameni din Casele de Pensii și din Sănătate, din țară, oameni care și-au întrerupt munca, cerând majorarea salariilor, precum și condiții mai bune de muncă. S-au înregistrat proteste de amploare și la Casele de Asigurări pentru Sănătate. Atât la Casa Națională de Asigurări pentru Sănătate, cât și la filialele județene ale acesteia.

COTROCENIUL ÎN FALIMENT, SALVAT DE SACUL FĂRĂ FUND AL EXECUTIVULUI. Administrația Prezidențială de la Palatul Cotroceni se joacă cu focul. De parcă, de-adevăratelea, Cotroceniul ar fi în faliment! Sau, cine știe, poate chiar este. De aceea, Administrația Prezidențială a primit 8 milioane de lei de la Guvern „pentru funcționarea lui Iohannis”! Guvernul României a suplimentat cu 7,8 milioane de lei, cu bani de la Fondul de rezervă, aflat la dispoziția Executivului, bugetul alocat Administrației Prezidențiale în 2023, sub pretextul că „este nevoie de bani pentru ca preș. Klaus Werner Iohannis să-și poată îndeplini atribuțiile constituționale și legale”. Întrebarea este și rămâne fără răspuns: Iohannis chiar își îndeplinește atribuțiile?!

Această „gură de oxigen” vine la scurt timp după ce Administrația Prezidențială a anunțat că vrea să cumpere 2.000 de bilete de avion pentru următorii patru ani în valoare de peste 10 milioane de lei. De altfel, Palatul Cotroceni a cheltuit, de la începutul acestui an, pe bunuri și servicii, peste 31,3 milioane de lei.

În vreme ce Guvernul Ciolacu se confruntă cu o „gaură neagră” enormă, iată că pentru mofturile celor de la Cotroceni se găsesc bani care-s scoși și din piatră seacă!

ION PREDOȘANU