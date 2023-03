Ca la noi, la nimeni – Ciolacu-Ciucă, posibil tandem la alegerile viitoare?!

Motto: „Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare și înainte de alegeri.” – Otto von Bismarck

E greu de spus dacă se trag sfori ca președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, totodată și președinte al Camerei Deputaților dorește să devină președintele României în urma alegerilor prezidențiale de anul viitor. Cel puțin până acum nu și-a exprimat o asemenea doleanță, ba chiar a exclus-o! Ne-a vorbit, în schimb de dorința propunerii unui candidat cu vederi de stânga care poate să nu fie membru al Partidului Social Democrat, dar care să câștige alegerile interne în partid, inclusiv ale filialelor județene ale PSD. Dar pentru asta ar trebui schimbat statutul partidului.

VA REAPĂREA USL II? Cert este că joi s-a vehiculat o posibilă exprimare a lui Marcel Ciolacu, cum că nu ar exclude o participare la alegerile din anul 2024 în tandem cu Nicolae Ciucă, președintele pretinsului Partid Național Liberal. Ceea ce ar presupune o reînviere a fostei Uniuni Social Liberale(USL) și o participare pe liste comune ale PSD și PNL, inclusiv la alegerile parlamentare.

Este cert că România are nevoie de stabilitate mai mult decât niciodată, având război la graniță, o criză a medicamentelor și o creștere aberantă a prețurilor, în special la alimentele de bază. O candidatură la președinție din partea lui Marcel Ciolacu n-ar fi o surpriză, mai ales că social-democrații nu au mai câștigat Palatul Cotroceni de vreo 20 de ani. Iar o candidatură în tandem: Marcel Ciolacu-președinte și Nicolae Ciucă prim-ministru este perfect posibilă. Cel puțin ca scenariu.

Ce ne facem că, se pare, și de această dată s-au pus boii înaintea carului. Întrebat despre o asemenea posibilitate, Președintele pretinsului Partid Național Liberal și Prim-ministru al României în funcție, înaintea mult trâmbițatei rocade cu Marcel Ciolacu la Palatul Victoria, a răspuns calm și jovial, așa cum îl știm, că: „Nu am discutat nimic până acum despre o asemenea variantă.” Și, domnul Nicolae Ciucă a mai precizat că un astfel de scenariu se impune a fi discutat și în toate filialele județene ale Partidului Național Liberal.

SCENARIUL LUI CIOLACU, VARIANTĂ DE LUCRU. Parlamentarul liberal Adrian Cosma, președinte al Organizației PNL Satu Mare, nu exclude un asemenea scenariu: „Fie Ciolacu președinte și Ciucă Prim-ministru, fie invers.” Același Adrian Cosma a mai zis: „Ceea ce a spus Ciolacu poate fi o variantă de lucru, dar și PNL are mai mulți posibili candidați cu experiență la prezidențiale: Nicolae Ciucă, Ilie Bolojan, fost primar al Oradei și acum președinte al Consiliului Județean Bihor, ori Emil Boc, primarul Clujului.”

POSIBILĂ VESTE BUNĂ DIN SUA! La Washington, se vorbește despre o mutare importantă în favoarea României și a românilor. Este vorba despre un proiect de lege depus în Senatul Statelor Unite ale Americii, prin care se propune eliminarea vizelor pentru România. Practic este un Proiect de lege din Senatul SUA, care recomandă includerea României în programul Visa Waiver.

Despre o asemenea mutare-surpriă, Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă a declarat: „Includerea României în programul Visa Waiver este un răspuns firesc la demersurile noastre diplomatice.”

ION PREDOȘANU

P.S. George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor(AUR) a mers joi la sediul Autorității pentru Supraveghere Financiară și a discutat cu șeful ASF, care anterior refuzase mai multe invitații la comisiile financiar-bancare ale Parlamentului. De această dată, Șeful ASF a promis că va merge pe 22 martie, iar în privința plafonării polițelor RCA a afirmat că au analizat situația revoltei împotriva tarifelor RCA și au mai multe variante de plafonare. (Ion Predoșanu)