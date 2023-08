Ca la noi, la nimeni – Chinurile facerii reformei fiscale

Motto: „Toți vor timona. Nimeni nu vrea să vâslească.” – Valeriu Butulescu

Mai toate televiziunile prezintă și dezbat situația îngrozitoare cu tânărul de 19 ani, băiat de bani gata ai unor părinți ce și-au fcut averea încălcând legile statului român, prin afaceri cu imobiliare și camătă ce i-a ruinat pe mulți dintre aceia care au apelat la ei. Tânărul de numai 19 ani avea carnetul de șofer luat de numai câteva luni, conducea un bolid de lux – ce valora 100.000 de euro – și, culmea era drogat cu un coctail format din trei substanțe halucinogene. În noaptea cu pricina, cu mult înainte de accidentul în care a omorât doi studenți eminenți, fata de 20 de ani și un tânăr de 21 de ani, individul mai fusese oprit în trafic de trei ori. Ba a mai și fost dus la o secție de poliție din județul Constanța, unde i s-a pus aparatul etilotest, dar și și un drug test care-ar fi demonstrat că el se află sub influența substanțelor halucinogene.

POLIȚIA, GAFE DUPĂ GAFE! Dacă ipochimenului i s-ar fi luat carnetul de conducere, probabil că groaznicul accident soldat cu doi morți și șase răniți nu s-ar mai fi produs. În escalele sale la Poliția constănțeană, individul a stat odată o oră și jumătate și a doua oară două ore! Nu pentru declarații, ci pentru a-și aranja mușamalizarea cazului. Familia sa fiind foarte înstărită și cu relații. În plus, tânărul drogat Pascu este prieten cu nepotul Șefului Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, cu care consumă împreună stupefiante!

Marți, au fost înmormântați studenta de 20 de ani și colegul ei de facultate de 21 de ani. Cum spuneam, victimele accidentului erau doi tineri frumoși și studenți eminenți. Ambii uciși de beizadeaua unei familii certată cu legea, așa cum certat cu legile statului român este și proaspătul șofer consumator de droguri!

După trei-patru zile de la cumplitul accident cu urmări tragice, nimeni nu și-a dat demisia și nimei nu a fost demis. Mă refer la Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, la Chestorul Bogdan Despescu, comandantul IGPR și secretar de stat la ministerul Afacerilor Interne. Evident, pe această listă a rușinii poate fi pus și ministrul de Interne Cătălin Predoiu. Cel care-a trimis Corpul de control al ministerului de Interne abia după ce l-a sunat din Grecia Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu.

DE UNDE ONOARE, ORI DEMISII DE ONOARE LA PRETINȘII LIBERALI. Câtă dreptate are deputatul social-democrat Radu Cristescu, cel care se aștepta și la niște demisii. „Pentru că în democrație funcționează ceva ce se cheamă demisia de onoare, ca asumare a răspunderii pentru anumite situații nedorite. Nicolae Moga, colegul meu de partid, a demisionat de la cârma Internelor după tragedia de la Caracal, după doar șase zile la post. Ioan Rus, alt pesedist, a plecat de la Interne după o simplă frază nefericită”, a declarat deputatul PSD Radu Cristescu.

REFORMA FISCALĂ, O NECUNOSCUTĂ. După cum se știe, traversăm o situație nu doar nefericită, ci de-a dreptul groaznică. Gaura de la Buget, negată de Preș. Klaus Werner Iohannis, este una cât se poate de reală și recunoscută, de-o pildă, de ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș. Nu ne hazardăm să reluăm unele informații apărute ca știri pe surse despre măsurile pe care intenționează să le ia Guvernul Ciolacu. Totuși, vor fi afectate IMM-urile, mai ales cele cu cifră de afaceri de peste 600.000 de euro, care vor fi, se pare, obligate să plătească un impozit nu de 1%, ca până acum, ci de 3%. Ceea ce le-ar putea grăbi falimentul și să aducă dispariția unor locuri de muncă.

Marți, la sediul Guvernului de la Palatul Victoria, s-au reunit și s-au sfătuit cum e mai bine ca să nu fie rău Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, Președinte al PSD, Nicolae Ciucă, Președinte al Senatului României și președinte al pretinsului PNL, Marcel Boloș, ministrul Finanțelor Publice, și Paul Stănescu, secretar general al PSD.

Discuțiile fiind secrete, ne dăm seama că e lung drumul presărat de chinurile facerii adevăratei reforme fiscale. Om trăi, și vom vedea!

ION PREDOȘANU