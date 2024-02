Ca la noi, la nimeni – Ascunderea adevărului!

Motto: „Discreția nu este totuna cu ascunderea adevărului.” Balzac

Să începem cu o bizarerie a ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș, care cerea, încă de miercuri, militarizarea inspectorilor antifraudă ai ANAF prin dotarea acestora cu pistoale. Ferm, așa cum îi este obiceiul, prim-ministrul Marcel Ciolacu a dezamorsat joi înarmarea inspectorilor ANAF. „Nu le dăm bani pentru pistoale!”, a spus domnia sa, adăugând: „Este o prostie și rămâne o prostie.”

MARCEL CIOLACU DEZAMORSEAZĂ ÎNARMAREA CU PISTOALE A INSPECTORILOR ANAF! Nu mai punem la socoteală cât ar fi costat dotarea fiecărui inspector ANAF cu câte un pistol, apoi cheltuielile pentru instruirea inspectorilor pentru mânuirea acestora, bașca banii pentru seifurile în care să fie depozitate și asigurarea pazei acestora. Avea dreptate un comerciant dintr-o piață agroalimentară: „Pistoale le mai trebuie? Nu-i suficient că ne bagă-n sperieți, intimidându-ne și numai când îi vedem la față, cerșind șpaga?”

MINCIUNILE CU MODERNIZAREA DE 7-9 MILIOANE DE EURO A VILEI DIN BULEVARDUL AVIATORILOR! Cine minte? O vilă care-a aparținut liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, din Bulevardul bucureștean al Aviatorilor, apoi Familiei Borilă și, ulterior, devenită – după 1990 – casă de birouri a și început să fie renovată/modernizată. Culmea este că toți ascund adevărul, adică mint cu nerușinare. Se fac că nu știu nimic! Ea aparține de RAPPS, care dă comunicate cum că, vezi Doamne, lucrările se fac din fonduri proprii. Ca și cum RAPPS nu ar aparține de Secretariatul General al Guvernului, iar banii nu ar fi bani publici! Până acum s-au cheltuit vreo două milioane de lei, după cum zice comunicatul RAPPS. Dar investiția este cifrată la 7 milioane de euro și ar putea ajunge chiar la 9 milioane de euro! Și asta numai pentru reabilitare/modernizare. Marcel Ciolacu zice că nu are habar pentru cine se face și de ce se face o asemenea risipă a banului public. Când se știe în ce deficit bugetar se află țara și ni se cere să strângem cureaua, la o asemenea sumă imensă e clar că ne aflăm în fața unei investiții. Iar cu banii ăștia s-ar putea construi o vilă de la zero! Mai zice RAPPS că banii ar proveni din fonduri proprii. Ori conducerea RAPPS este pusă de Marcel Ciolacu. Oare chiar să nu știe stânga ce face dreapta? Pentru ce și pentru cine? Administrația Prezidențială dezminte și ea că ar fi o clădire pregătită pentru cel mai înalt demnitar al statului – Preș. Klaus Werner Iohannis. Care n-o vrea acum, că mai încolo, când se apropie de finalul mandatului! Iar fondurile proprii ale RAPPS nu-s tot banii din taxe și impozite ai cetățenilor? Ar trebui să știe și cetățenii pe ce li se duc banii! Care cetățeni, nu-i așa, ar avea dreptul la o informare corectă. Adică adevărată!

Ori, după cum se vede de la o poștă, și RAPPS, și Guvernul și Administrația Prezidențială, cu siguranță, ascund tocmai adevărul.

MINIȘTRII CE JOACĂ LA DOUĂ CAPETE. Coaliția se dezbină în teritoriu, prin racolarea de primari. Cei din pretinsul PNL trec cu arme și bagaje la PSD. Viceversa n-am prea auzit. Dar se mai coace și de o remaniere. Prima de acest fel. Mai mulți miniștri, se pare, că și-ar dori să fie trecuți pe lista comună a PSD și PNL pentru europarlamentare. Conform unor surse citate de Știri pe surse și-au dat seama că europarlamentarii câștigă cam un milion de euro anual și ar dori și ei mormanul de bani. Zice-se că ar fi vorba despre pretinsele eminențe (nu chiar) cenușii, cum ar fi: Raluca Turcan, Alina Gorghiu, Sebastian Burduja – nemulțumit că nu el este alesul comun al PSD și PNL pentru a candida la Primăria Generală a Bucureștilor, având doar 8% în sondaje, Simona Bucura Oprescu – ce se visează un fel de Margaret Thacher, Alexandru Rafila. Lista rămâne deschisă pentru că încă nu s-au finalizat negocierile dintre PSD și PNL. Oricum, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, le cere acestora să-și prezinte demisia din Guvernul Ciolacu, dacă vor să fie candidați la alegerile europarlamentare, din 9 iunie, pe lista comună a celor două partide de guvernare.

ION PREDOȘANU