Bogdan Chiriac: ,,Sper să nu ne oprim aici”

Viitorul Târgu Jiu a ajuns la al șaptelea meci fără înfrângere în liga secundă. Duminică, la Severin, gorjenii au trecut de CS Mioveni cu 1-0. Golul izbăvitor a venit pe final, în minutul 89, când Aziz Njifakue a fructificat o centrare a lui Gîrbiță. Echipa a fost condusă de pe margine de ,,secundul” Bogdan Chiriac. Antrenorul Călin Cojocaru a fost suspendat după cele patru cartonașe galbene primite în rundele precedente. Până la reușita vârfului camerunez, Jozic lovise transversala, iar Albert Voinea fusese aproape de gol. Succesul îi duce pe alb-albaștri la un singur punct de argeșeni, care, cu 16 puncte, ocupă locul 6 în clasament, ultimul care asigură prezența în faza superioară a competiției. În etapa a 11-a, Viitorul va juca în deplasare cu CS Tunari (sâmbătă, ora 11:00), ocupanta locului 17, echipă care nu a pierdut de patru runde. ,,Trei puncte importante în economia clasamentului, trei puncte meritate. Băieții și-au dat toată energia pentru această victorie. Chiar dacă prima repriză nu a fost așa cum ne-am dorit, din punct de vedere al agresivității, al determinării, în partea secundă am reglat lucrurile, băieții au respectat ceea ce le-am transmis la pauză și cred că a fost o singură echipă pe teren: Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Suntem fericiți pentru acest succes, împotriva uneia dintre echipele bune din campionat. Cred că am reușit să formăm un grup puternic. Ne apropiem de zona verde (n.r. – play-off). Ne dorim să menținem această linie cât mai mult posibil. Sper să nu ne oprim aici. Urmează un meci în deplasare, împotriva unei echipe care are cuțitul la os. Sunt convins că vom avea un meci foarte greu la Tunari, dar sper să contabilizăm încă trei puncte”, a declarat Chiriac la interviuri.

Viitorul în meciul cu Mioveni: Geantă – Jozić (90+2′ Moisie) , Mrsulja , Savu , Godja – Brînzan (C) (64′ Voinea) , Tiihonen – Gîrbiță , Acolatse , Andreaș (64′ Croitoru) – Aziz (90+2′ Core).

Viitorul are o singură înfrângere în Liga 2 după 10 etape, timp în care a contabilizat 3 victorii și 6 egaluri.

Cătălin Pasăre