Biserica de la Strâmba-Jiu (Turceni) şi-a sărbătorit Hramul «Sfânta Cuvioasă Parascheva» – ,,De peste un deceniu, Biserica noastră din Strâmba-Jiu stă sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva”!

Sâmbătă, 14 octombrie 2023, Biserica noastră de parohie de la Strâmba-Jiu şi-a sărbătorit hramul «Sfânta Cuvioasă Parascheva», pentru că această «Catedrală în lemn a Gorjului» trăieşte cu emoţie deosebită, în fiecare an, această sărbătoare onorată într-un chip deosebit, fiindcă ne-am bucurat de prezenţa unui număr mare de credincioşi din parohie, dar, şi a unui grup de pelerini veniţi din comuna Urzicuţa, judeţul Dolj, împreună cu primarul lor, domnul Panduru Florentin. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către un sobor de preoţi de parohie şi diaconi din care au făcut parte: PC Părinte Pr. Făinişi Antonie (Parohia Strâmba-Jiu), PC Părinte Pr. Stănescu Liviu (Catedrala «Sf. Ioan Botezătorul» Craioviţa), PC Părinte Pr. Amzucu Ilie (Parohia Urdarii de Jos), PC Părinte Pr. Pigulea Marian (Parohia «Urzica Mare» Dolj, PC Părinte Năvârcă Ioan Marius (Parohia Urdarii de Sus), PC Părinte Pr. Neblea Valentin (Parohia Valea cu Apă) şi diacon Tirlea Bogdan Constantin, Craiova. Cunoscuta şi îndrăgita interpretă de muzică populară, Alexandra Bleaje, solistă a Ansamblului Profesionist «Doina Gorjului», a încântat credincioşii cu minunatele pricesne prin care se aduce Slavă Preasfintei Treimi, Maicii Domnului şi sfinţilor care îl preamăresc pe Dumnezeu! Au onorat cu prezenţa lor şi reprezentanţii administraţiei publice locale din Oraşul Turceni: domnul primar interimar Cioc Cristinel şi domnul viceprimar Mărgineanu Lucian.

,,Hramul devine îngerul păzitor al bisericii, patronul său spiritual”!

În cuvântul de învăţătură duhovnicească, Părintele Paroh Făinişi Antonie a început prin a spune că Sfânta Cuvioasă Parascheva este cinstită, nu numai în Moldova, dar, şi în toată România, chiar şi în întreaga Ortodoxie, întrucât de mai bine de 380 de ani, moaștele ei se găsesc la Iași, fiind izvor de binecuvântare și însănătoșire duhovnicească și trupească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune ca să fie mijlocitoare către Preamilostivul Dumnezeu.

De aproape patru veacuri, cetatea de scaun a Moldovei este ocrotită de către Sfânta Parascheva şi dacă ne gândim la modul cum a răsărit gândul aducerii sfintelor sale moaşte la Iaşi, în mintea Voievodului Vasile Lupu şi a Mitropolitului Varlaam, numai Dumnezeu o ştie. Cunoaştem că voievozii şi mitropoliţii Moldovei, boierii ţării, preoţi şi monahi, mulţi oameni simpli s-au îndreptat, valuri- valuri, spre racla cu sfintele moaşte pentru a primi binecuvântare, întărire şi nădejde.

După ce a depănat cu amănunte viaţa zbuciumată a Sfintei Cuvioase Parascheva, chiar avatarurile moaştelor sfintei, Părintele Paroh Antonie Făinişi a menţionat că acestea sunt îmbrăcate după ritualuri bisericești, la care participă doar preoți ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, însă, puțini creștini știu că Sfânta Cuvioasă poartă și un blestem ce datează din anul 1641, deoarece, sub veșmintele în care este îmbrăcată Cuvioasa, moaștele mai poartă încă o ținută, care nu se dă jos niciodată, având un sigiliu pe care este scris blestemul domnitorului Vasile Lupu, dar și al Mitropolitului Varlaam, care spune: «Blestemat să fie cel care va împrăștia vreodată Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva», mai ales că veșmintele Cuvioasei sunt schimbate de cinci ori pe an și se dăruiesc de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, unor biserici din ţară care au hramul «Sfânta Cuvioasă Parascheva». În încheiere, Părintele Paroh Făinişi Antonie a menţionat faptul că: ,,De peste un deceniu, Biserica noastră din Strâmba-Jiu stă sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru că hramul este sărbătoarea ocrotitorului bisericii, adică, a unui eveniment din istoria Bisericii care autentifică «actul ei de botez», iar, cu prilejul târnosirii (sfințirii) sfântului lăcaș, acesta primește și un nume care-i devine protector şi prin târnosire, hramul devine îngerul păzitor al bisericii, patronul său spiritual, religios-moral. De aceea, după iconografia ortodoxă, icoana sa se așează pe iconostas în rândul întâi, la dreapta, alături de sfintele icoane împărătești: Mântuitorul Iisus Hristos și de Sfânta Fecioară, Născătoare de Dumnezeu!

,,Viața omului este un pelerinaj a cărui finalitate este Împărăția cerurilor”!

Una din semnificațiile prăznuirii hramului stă în mărturisirea unității credinței și a vieții în Hristos a celor care se adună cu acest prilej în lăcașul de cult. Avem speranța că în fiecare pelerinaj, credincioşii trăiesc cu multă intensitate taina sfințirii timpului și bucuria întâlnirii cu Mânuitorul Hristos și cu sfinții Lui!

Vă mulţumesc tuturor celor care v-aţi implicat într-o formă sau alta la organizarea hramului şi mă rog Bunului Dumnezeu şi Cuvioasei Parascheva ca să vă răsplătească osteneala, de asemenea, le mulţumesc părinților slujitori care ne-au onorat prin slujirea sfințiilor lor, sărbătoarea noastră, iar, nu în ultimă instanţă, îi mulţumesc interpretei de muzică populară Alexandra Bleaje, pentru minunatele pricesne care ne-au făcut să atingem cerul cu trăirea și cu simtirea sufletului și a inimii, pentru că pricesnele interpretate magistral de către Alexandra sunt şoapte divine care ne-au vindecat sufletul de dureri, de tăceri și de doruri nepotolite! Cred că viața omului este o călătorie continuă, un pelerinaj a cărui finalitate este Împărăția cerurilor, respectiv, întâlnirea cu Dumnezeu”, a spus în încheiere Părintele Paroh, Antonie Făinişi.

Radu FĂINIŞI, licenţiat şi master în Teologie, drd. în Sociologie