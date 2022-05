Bilete la meciurile din Liga Națiunilor

Naționala României debutează, în luna iunie, în noua ediție a Ligii Națiunilor. După două jocuri în deplasare, în Muntenegru (sâmbătă, 4 iunie, ora 21.45, Podgorica) și în Bosnia și Herțegovina (marți, 7 iunie, ora 21.45, Zenica), tricolorii pregătiți de Edward Iordănescu revin în țară pentru partidele de la București. Ambele meciuri se joacă pe Stadionul Giulești. Confruntarea cu Finlanda are loc sâmbătă, 11 iunie (ora 21.45), iar meciul cu Muntenegru se joacă marți, 14 iunie (ora 21.45). Gorjenii care vor să ia parte la partidele din Liga Națiunilor pot să-și achiziționeze biletele de pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Prețul tichetelor variază între 45 RON (peluze) și 80 RON (tribună). Până pe 7 iunie, fanii pot opta online pentru pachetul ce include acces la ambele jocuri de pe teren propriu din iunie. În acest caz beneficiază de o reducere de 10%, prețul fiind de 81 RON la peluze, în loc de 90, și 144 RON la tribună, în loc de 160. În cazul achiziționării pachetelor, biletul folosit la meciul cu Finlanda (11 iunie) va fi valabil și pentru acces la partida cu Muntenegru (14 iunie). Copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit în zona destinată familiilor ,,Tribuna 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) în efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie, de asemenea, introduse în comandă pentru a le fi eliberate bilete cu valoare zero. Accesul pe stadion al fiecărei persoane, indiferent de vârstă, se face în baza unui tichet valabil în format digital sau printat și a actului de identitate. În iunie, se împlinesc 100 de ani de la primul meci din istoria tricolorilor.

Cătălin Pasăre