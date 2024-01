Basic vrea întăriri în iarnă: ,,Este evident că avem nevoie”

Dacă echipa de handbal a mutat deja pe piața transferurilor la finalul anului trecut, și antrenorul principal de la baschet, Kresimir Basic, vrea adiții noi la CSM Târgu Jiu. Croatul și-ar dori cel puțin un sportiv autohton la echipă după ce a avut ghinion încă de la începutul sezonului. Daniel Mâinea a suferit o accidentare groaznică, deși venea după un an competițional foarte bun, iar veteranul Octavian Popa Calotă are probleme la spate, el ratând mai multe partide din această cauză. Dacă bugetul o permite, Basic ar vrea și un nou străin în lot. ,,Cu siguranță avem nevoie de jucători, pentru că lipsesc doi jucători importanți: Mâinea și Calotă, însă vom vedea dacă ne vom putea permite din punct de vedere financiar să facem ceva ajustări. Este evident că avem nevoie de încă un jucător român și poate și al șaselea jucător străin. În momentul de față, suntem bine cu cinci jucători străini, dar dacă apare o accidentare vom avea probleme foarte mari”, a declarat croatul. În altă ordine de idei, Basic a apreciat aportul fanilor la ultimul meci din an, când CSM a fost învinsă de campioana țării, U BT Cluj Napoca (72-87). ,,Ne-am bucura să avem o sală plină meci de meci, în special pentru partidele importante care vor urma în perioada următoare: cu Timișoara și Voluntari. Este diferit să joci într-o astfel de atmosferă”, a declarat antrenorul. Până la jocurile de acasă, trupa din Târgu Jiu evoluează în această rundă la Rapid București. Meciul va avea loc sâmbătă, 6 ianuarie, de la ora 18.30.

Cătălin Pasăre