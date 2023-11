Basic nu vrea scuze: ,,Nu am pierdut luptând”

Antrenorul Kresimir Basic nu și-a menajat elevii după eșecul cu Rapid București. Giuleștenii s-au impus duminică la Târgu Jiu, 58-94 (14-26, 20-14, 6-29, 18-25), după o primă repriză echilibrată și o cădere previzibilă a gazdelor în partea a doua. Principalul croat m-ai văzuse filmul acesta la Cluj și, în ciuda absențelor numeroase din lot, și-a muștruluit jucătorii pentru delăsarea din anumite momente. ,,Dacă facem o analiză a meciului, putem spune că am fost prezenți doar în sfertul doi; în celelalte trei, am fost cu totul în altă parte. Jucătorii au luptat, au muncit, cel puțin în prima parte a meciului, dar după un ‘run’ de 12-0 ne-am pierdut concentrarea, reperele și asta a dus la rezultatul final. Este dureros să pierzi la o astfel de diferență, însă nu asta este preocuparea principală, ci faptul că nu am pierdut luptând. Asta este îngrijorător, faptul că astăzi nu am luptat 40 de minute. Nu căutăm un alibi, trebuie să luptăm cu ceea ce avem la dispoziție. Acum sunt și alte vremuri, pe vremea mea, aș fi jucat și într-un picior, însă jucătorii sunt construiți altfel în aceste timpuri și asta este situația. Trebuie să mergem mai departe”, a declarat antrenorul. Octavian Popa Calotă, Andrei Bărăgan, Camil Berculescu și Jason Hubbard nu au putut fi folosiți din cauza accidentărilor. În acest context, nu e de mirare că echipa a picat fizic, lucru remarcat și de Adrian Vaida. Totuși, tânărul jucător al gorjenilor a fost fair-play, și a recunoscut că nu este principala cauză a eșecului.

,,Acesta ar fi unul dintre motive, lipsa de jucători, dar a fost același scenariu. După prima repriză, am pierdut din claritatea jocului, nu am mai fost focusați. E o înfrângere dureroasă acasă, însă încercăm să ne reglăm comportamentul și să ne luptăm mai tare data viitoare. Evident, Rapidul este o echipă puternică, suntem îngrijorați, dar tot ce putem face este să mergem mai departe”, a declarat Vaida. Dimitrius Underwood a terminat în double-double, cu 17 puncte, 10 recuperări și 5 pase decisive. A fost urmat de Ethan Wright cu 16 puncte și 2 recuperări, în timp ce bosniacul Arsenije Vuckovic a totalizat 13 puncte, 7 recuperări și o pasă decisivă. În runda următoare, pentru gorjeni urmează o deplasare la Voluntari.

CSM Târgu Jiu: Dimitrius Underwood 17p, Alexandru Berca, Noam Weinberg, Ethan Wright 16p, Robert Paliciuc, Jalen Dupree 8p, Adrian Vaida 4p, Arsenije Vuckovic 13p, Falvius Toropu, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Cătălin Pasăre