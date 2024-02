Baschetbaliștii vor succesul la Focșani: ,,Suntem pregătiți pentru un meci dificil”

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu merge la Focșani în a doua rundă a Grupei 11-18. Este a doua deplasare consecutivă din această fază a campionatului pentru elevii lui Kresimir Basic. În precedenta rundă, gorjenii au învins-o dramatic pe CSM Ploiești, la ultima aruncare a meciului. Principalul croat speră la o evoluție similară și în acest joc. Basic consideră că trupa gazdă formează o echipă puternică, iar meciul va fi unul dificil.

,,Ar fi foarte bine pentru noi să putem lega două victorii. Este scopul cu care mergem acolo. Însă, încă o dată, totul depinde foarte mult de cum ne vom prezenta la ora meciului. Dacă vom avea aceeași atitudine și aceeași mobilizare ca în repriza a doua de la Ploiești, atunci șansele noastre cresc, deoarece avem o atmosferă bună în echipă după ultima victorie. Întâlnim o echipă cu un roster mai mult decât decent. La fel ca în cazul prahovenilor, rezultatele nu reflectă în totalitate valoarea echipei din Focșani, astfel că suntem pregătiți pentru un meci dificil”, a declarat antrenorul la conferința de presă premergătoare partidei”.

Octavian Popa Calotă are șanse foarte mici să fie recuperat pentru acest meci. A fost un sezon frustrant pentru veteranul român, care a acuzat probleme cu spatele și a absentat în multe confruntări. Daniel Mâinea se simte mai bine, dar are șanse mici să debuteze la CSM.

,,Calotă este în continuare indisponibil. De Mâinea nu are rost să mai vorbim, chiar dacă situația lui medicală este îmbucurătoare. A început recuperarea și este pe finalul ei. În rest, toată lumea este aptă și luptă pentru poziția din echipă”, a declarat Basic. O veste îmbucurătoare este că formația noastră l-a legitimat pe baschetbalistul bosniac Milan Luzaic (27 de ani), care evoluează pe pozițiile 1-2. Acesta ar putea debuta în partida de sâmbătă. Meciul de la Focșani începe la ora 17.00. Înainte de această rundă, oaspeții sunt net superiori în clasament.

Cătălin Pasăre