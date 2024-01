Baschetbaliștii pornesc de pe poziția a doua în Grupa 11-18. Baschet.ro: Nimeni nu va retrograda

Se știe componența Grupei 11-18 după rezultatele baschetbalistice din weekend. CSM Târgu Jiu pornește de pe poziția a doua (locul 12) în urma înfrângerii cu SCM Timișoara de sâmbătă. Prima etapă din această fază este programată pentru data de 27 ianuarie. Elevii lui Kresimir Basic merg la Ploiești.

CSM Petrolul Ploiești vs CSM Târgu Jiu

CM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara vs CSM Focșani

CS Vâlcea 1924 vs Laguna București

CSM Galați vs SCM U Craiova

După Grupa 11-18 va urma play-out-ul. Ultimele patru echipe clasate după faza a treia vor retrograda, asta dacă Federația Română de Baschet menține formatul competițional cu care s-a început sezonul.

Site-ul baschet.ro a anunțat, pe surse, cum va arăta viitorul sezon. Dacă informațiile se adeveresc nimeni nu va retrograda după actualul campionat.

,,Imensa surpriză este că nicio formație nu va retrograda, iar numărul echipelor va crește cu încă două, urmând ca LNBM să numere nu mai puțin de 20 de echipe. Scenariul ce a fost vehiculat pe surse la finalul anului trecut prinde tot mai mult contur și urmează a fi în curând adoptat în mod oficial de către Consiliul Director al Federației Române de Baschet. Singurele echipe care s-au opus acestui scenariu au fost U BT Cluj-Napoca și CSM Oradea, iar ca monedă de schimb FRB le-a propus acestora să intre în competiție doar în partea a doua a campionatului, aspect care pare a fi pe placul finalistelor din ediția 2022/2023 a LNBM. Astfel, la startul ediției 2024/2025 a LNBM vor lua parte toate echipele din actuala ediție LNBM, mai puțin U BT Cluj-Napoca și CSM Oradea, alături de alte două echipe ce vor promova pe prima scenă a baschetului românesc.

Conform surselor noastre, aceste echipe vor fi CSA Steaua București și o echipă din Iași, un oraș pe care FRB dorește neapărat să-l resusciteze în ramura baschetului masculin pentru a putea continua programul descentralizării promovat intens de către Carmen Tocală. Cele 18 echipe vor fi împărțite în două grupe, conform actualului format, iar primele cinci din fiecare grupă se vor califica în Top 12, alături de U BT Cluj-Napoca și CSM Oradea. Este neclar ce se va întâmpla cu rezultatele din prima fază. Ca urmare a acestui scenariu, U BT Cluj-Napoca va juca cel mai probabil în două competiții europene anul viitor, anume EuroCup și ABA League, ultima competiție ar fi și pe placul oficialilor CSM Oradea. Acest scenariu are și o latură negativă în ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării în actuala stagiune. Mai multe echipe au aflat de această modificare și cel mai probabil nu vor mai investi sume de bani pentru a se întări în finalul campionatului preferând să păstreze banii pentru a doua parte a anului 2024 sinonimă cu debutul următorului sezon competițional. În ceea ce privește regula jucătorilor români, aparent aceasta va rămâne în vigoare și în următorul sezon competițional”, arată site-ul specializat pe baschet. Scenariul pare plauzibil dacă ne gândim că FRB a schimbat constant regulile, de multe ori chiar în timpul jocului, și ,,protejează” echipele autohtone care evoluează constant în competițiile europene.

Cătălin Pasăre