Baschetbaliștii încep anul la București

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu se deplasează în această rundă în capitală, pentru duelul cu Rapid București. Gorjenii vin după înfrângeri cu Corona Brașov și Universitatea Cluj și au în față o confruntare cu o echipă redutabilă pe teren propriu. Din păcate, Octavian Popa Calotă este în continuare accidentat, dar antrenorul Kresmir Basic speră la o evoluție mai consistentă din partea elevilor săi. ,,Rapid este, în opinia noastră, poate a doua cea mai valoroasă echipă a grupei, cu jucători individuali foarte buni, dar și cu un joc bun de echipă. Dacă vrem să obținem mai mult ca în meciul tur, trebuie să fim concentrați și să ne facem jocul la o calitate destul de înaltă. Trebuie să jucăm mult peste ceea ce am arătat la ultima partidă, chiar dacă am avut și momente în care am practicat un baschet foarte bun. Cunoaștem ce fel de adversar vom întâlni. În acest sezon, doar echipa din Cluj i-a învins pe teren propriu, însă noi trebuie să mergem acolo încrezători că putem câștiga și trebuie să practicăm un baschet bun, agresiv. Popa Calotă nu va juca. Pentru ca el să fie de ajutor echipei, trebuie să fie cel puțin la 80% din capacitate. Acest lucru nu este posibil acum și sperăm ca jucătorii care au șansa să evolueze să dea 100% când intră pe teren și să-și ajute echipa”, a spus principalul croat. Gorjeanul Alex Berca nu crede că ar fi o mare surpriză dacă vizitatorii s-ar impune în acest joc. Baschetbalistul CSM-ului a declarat că vestiarul este unit, iar obiectivul sezonului va fi îndeplinit. ,,Am demonstrat că ne putem bate de la egal la egal cu echipe puternice și sperăm să obținem un rezultat pozitiv. Dacă nu este pozitiv, măcar jocul să arate foarte bine, să jucăm un baschet de calitate. Rapid este o echipă care se bate la primele locuri, deci, statistic vorbind, ar fi o surpriză victoria noastră, dar, la cum ne desfășurăm jocul în ultima perioadă, nu cred că un succes ar fi așa surprinzător. Am arătat că putem pune probleme echipelor bune. Putem învinge cu o apărare agresivă și decizii foarte precise în atac. Atmosfera este foarte bună în vestiar, ne pregătim în fiecare zi și suntem un grup unit, nu avem probleme de comunicare. După cum arată lucrurile acum, din punctul meu de vedere, sunt slabe șanse să ‘putem’ retrograda. Noi încă țintim play-off-ul. Mai avem șanse, deși nimeni nu se aștepta, dar am reușit să atingem o bornă pe care, probabil, nu ne gândeam că o vom atinge la început de sezon”, a spus Berca. CSM are cinci victorii și șapte eșecuri înainte de acest meci, în timp ce Rapidul a obținut opt succese și a pierdut de cinci ori. Partida din București se joacă sâmbătă, de la ora 18.30.

Cătălin Pasăre