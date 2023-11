Bărbat din Târgu Jiu, prins beat la volan

În după-amiaza zilei de ieri, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Dănești au identificat în trafic un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 663 Ungureni, fiind sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 1,36 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

„Bărbatul în cauză a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Tg. Jiu pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.