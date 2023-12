Bărăgan, optimist înainte de confruntarea de la Brașov

CSM Târgu Jiu merge cu încredere la Brașov pentru duelul cu Corona. Meciul din runda cu numărul 14 a Ligii Naționale de Baschet Masculin are loc vineri, de la ora 18.00. Gorjenii vin după trei succese consecutive, dar au pierdut confruntarea din tur. Tânărul Andrei Bărăgan este convins că vizitatorii se pot întoarce acasă cu o victorie. CSM are cinci meciuri câștigate și cinci eșecuri până acum în campionat. ,,Da, suntem foarte încrezători, toată lumea se simte bine. Știm că putem avea un meci foarte bun la Brașov, ca echipă. Trebuie să fim uniți, cum am fost în ultimele trei meciuri. Mergem acolo cu gândul de a câștiga. În tur, am avut foarte multe posesii pierdute și cred că asta a făcut diferența. Dacă respectăm, indicațiile antrenorului și ne apărăm foarte agresiv, eu zic că putem să ne întoarcem cu o victorie. Simt că este mult mai omogenă echipa în acest moment față de începutul campionatului. Este posibil să intrăm în play-off, de ce nu? Luăm fiecare meci în parte”, a declarat Bărăgan, la conferința de presă premergătoare partidei.

După meciul de la Brașov, CSM se duelează la Târgu Jiu cu campioana U BT Cluj-Napoca. Partida cu ardelenii este ultima din 2023.

Cătălin Pasăre