Băluță și-a îndeplinit visul: Va juca la FCSB!

Alexandru Băluță (29 de ani), fostul mijlocaș al Universității Craiova, a ales să semneze cu FCSB. Nu este prima oară când finanțatorul bucureștenilor, Gigi Becali, vrea să-l aducă la echipă. Băluță a fost la un pas de roș-albaștri și înainte de transferul la Slavia Praga în 2018. ,,A fost o decizie grea să refuz FCSB, să știi. Când auzi de bani… Că banul, ăsta contează cel mai mult la noi, la fotbaliști. Dacă ai la o firmă o mie și vine unul și-ți zice: «Vino, mă, la mine, că îți dau cinci mii!». Păi ce faci? Vorbisem și cu Dică, mi-a zis că mă așteaptă la reunire. Cu Gigi, la fel, vorbeam… El m-a contactat. Îmi scriau pe Whatsapp. Așa oricum nu vorbeam… Dar îmi era drag, îți dai seama, îmi făcea plăcere. Dar nu am vrut. Am zis că stau la Craiova să iau un trofeu și plec în străinătate. Exact ce am zis, așa s-a întâmplat. Nu știu câți sunt așa, să zici ceva și să se întâmple. Am și visat într-o după amiază că fusesem la Steaua. Jucam un meci pe stadion la Craiova și mă fluierau toți. M-am trezit foarte speriat. Jur! Foarte panicat!”, declara atunci Băluță.

Visul i s-a îndeplinit acum, când a avut o nouă ofertă din capitală. Băluță susține că i-a așteptat și pe oficialii Universității Craiova, dar cei din urmă nu l-au tratat ca pe un jucător emblematic. ,,În primul rând, prima mea opțiune a fost să revin acasă. Am și eu o familie. Am cântărit bine ce am avut până acum, și mă refer la Craiova și la Steaua (n.r. – FCSB). Gândul meu a fost să revin acasă, doar că lucrurile n-au mers într-o direcție favorabilă. Am ales să fiu deschis și cu cei de la FCSB, să-i ascult și pe ei. Oamenii au fost profesioniști. Am așteptat mai mult timp pentru ca cei de la Craiova să vină cu ceva concret. Sunt dezamăgit pentru că știu ce am dat pentru echipa asta și pentru oraș. Știu ce caracter sunt. Am sperat să găsim o soluție, mai ales că am venit liber de contract. Nu este adevărat ce se vehiculează în presă. E neașteptat să decurgă totul așa. Supărat nu sunt, am drumul meu și sunt sigur că voi reuși”, a spus Băluță”, potrivit as.ro. ,,Eu nu vorbesc despre persoanele care nu mai există pentru mine și pentru Craiova!”, a declarat finanțatorul Craiovei, Mihai Rotaru, pentru Fanatik.ro, întrebat de ,,lovitura” dată de Gigi Becali cu Băluță. 15 goluri și 13 pase decisive a reușit Alex la Akademia Puskas în 83 de apariții. A venit în Ungaria în iulie 2020, de la Slavia Praga, în schimbul a 700.000 de euro. Este și cota de piață a jucătorului născut în Craiova, care a mai evoluat la Slovan Liberec, Viitorul Constanța și Chindia Târgoviște. La Praga fusese transferat pe 2,65 milioane de euro.

Cătălin Pasăre