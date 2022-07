Balint, pregătit pentru meciul cu Sepsi: Va conta mult atitudinea

Universitatea Craiova debutează, în această seară, în noua ediție a Ligii 1. Trupa doljeană are meci greu pe teren propriu, împotriva formației Sepsi Sfântu Gheorghe. Covăsnenii au un ascendent moral în fața gazdelor, după ce au eliminat-o pe Ştiința din semifinalele Cupei României, iar apoi au câștigat și Supercupa. Partida din Bănie va reprezenta și ultimul meci pentru Mirko Pigliacelli în tricoul alb-albastru. Portarul italian se desparte de juveți după 4 ani. „Debutul ne-a scos în faţă o echipă în formă, incomodă, care şi-a demonstrat forţa, a avut rezultate foarte bune, a câştigat două trofee în ultima perioadă, are un antrenor care şi-a pus amprenta pe unde a fost. Ne-am pregătit bine şi suntem hotărâţi să dăm totul pentru victorie. Am mers pe continuitate în sistemul de joc, deşi anumite principii s-au schimbat, nu modificiări radicale, pe momentul de posesie şi pe non-posesie, şi vreau să văd aceste schimbări în acest meci. Orice început este dificil, aşa că va conta mult atitudinea. Echipele nu au ritm, detaliile şi starea de spirit pot face diferenţa. Nu am emoţii, ci preocupări, îmi doresc enorm să debutez cu un rezultat bun pe stadionul nostru, cu gândul acesta mă culc şi mă trezesc”, a declarat antrenorul Laszlo Balint la conferință de presă premergătoare partidei.

Tehnicianul din Bănie încă așteaptă întăriri

„Cu siguranţă mai pot apărea achiziţii, sper să se concretizeze cât mai curând, dar în perioada aceasta e greu să aducem jucătorii cu calitate pe care ni-i dorim, noi vrem calitate, nu cantitate. S-au cerut nişte sume exagerate la negocieri. Jucătorii foarte buni mai aşteaptă, e greu să aduci acum jucători de top. Sunt convins că se va rezolva şi acest aspect până la finalul perioadei de transferuri. Silva şi Martic sunt jucători foarte buni, au venit foarte motivaţi, dar mai au nevoie de pregătire fizică, nu vrem să riscăm să se accidenteze”, a precizat Balint. Meciul începe la ora 21.30. Va fi prima partida de pe Stadionul ,,Ion Oblemenco” care va beneficia de sistemul VAR.

Cătălin Pasăre