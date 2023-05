Bălăeț îl vrea pe Basic și în sezonul următor: ,,A făcut o treabă bună!”

Antrenorul croat Kresmir Basic (47 de ani) este dorit, în continuare, la Târgu-Jiu. Omul care a contribuit decisiv la menținerea echipei de baschet în prima ligă a fost adus la sfârșitul anului trecut. Calitățile lui Basic par să îi fi convins pe oficialii grupării gorjene că este omul potrivit pentru a antrena echipa și în sezonul 2023-2034. Directorul Robert Bălăeț a avut deja discuții preliminare cu principalul echipei. ,,Ne dorim să-l oprim pentru că a făcut o treabă bună și nu ar fi corect față de el să nu îi oferim prima variantă să-și continue munca. Am avut deja două-trei întâlniri, am discutat, și el o să plece într-o binemeritată vacanță. Sunt mai multe probleme de pus la punct acolo. Cred eu că ne vom înțelege și vom continua și pe viitor împreună cu el”, a spus Bălăeț. Doi jucători români au semnat deja contracte cu CSM Târgu Jiu. La trupa gorjeană vor rămâne și unii jucători localnici din sezonul precedent. ,,O să discut și cu ei, e normal să li se ofere șanse la această echipă, pentru că sunt de aici, joacă cu sufletul și, atâta timp cât își doresc să joace pentru echipa orașului lor, sunt bineveniți și sigur o să ne înțelegem”, a afirmat Bălăeț.

,,Nu știu ce voi face sezonul viitor, am nevoie de relaxare, pentru că au fost cinci luni foarte stresante. Liga din România este una competitivă, așa cum s-a demonstrat în meciurile pe care le-am jucat. Oricine poate câștiga împotriva oricui. Este o ligă în creștere și sper ca jucătorii localnici să profite de șansa pe care o au și să crească, de la an la an, contribuind la dezvoltarea campionatului”, a declarat Kresimir Basic după ultimul meci disputat în campionat. Croatul are experiență la nivel internațional, atât în Europa, cât și în Asia. Cele mai mari performanțe le-a avut în Luxemburg, unde a câștigat cupa și campionatul, dar se poate lăudă cu un C.V. care cuprinde, pe lângă formații din țara natală, echipe din Bosnia, Austria, Slovenia, Arabia Saudită sau Taiwan. CSM Târgu Jiu a terminat pe locul 12 campionatul.

Cătălin Pasăre