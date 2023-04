Bălăeț, după înfrângerea cu Craiova: ,,Parcă nu mai există acea determinare”

Directorul Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu, Robert Bălăeț, speră ca handbalistele să evite barajul de menținere în primul eșalon. Ultimele rezultate din Liga Florilor i-au pus în gardă pe reprezentanții clubului, dar formația lui Liviu Andrieș stă la mâna ei pentru a termina campionatul pe actuala poziție, locul 10. Dacă principalul gorjean vorbea despre lipsa de atitudine a fetelor la ultimul meci, Bălăeț a adus în discuție un minus de determinare, însă conducătorul clubului s-a referit și la accidentările unor jucătoare de bază. ,,Se pare că suntem într-un regres pe final. Parcă nu mai există acea determinare și din cauza faptului că am făcut destul de multe puncte la început. Avem și unele scuze, pentru că două dintre jucătoarele noastre nu au făcut antrenamente: Angela Pușcaș o lună și ceva, iar Alexandra Gavrilă câteva zile. Ira Zinatullina se operează la Timișoara. Suntem puțin storși fizic, pentru că am tras de unele fete, au jucat mai mult, dar trebuie să ne concentrăm și să obținem cel puțin o victorie până la final că să nu mai avem emoții pentru evitarea barajului. Sper să nu se ajungă acolo, am încredere în această echipă că își va reveni în aceste ultime etape. Campionatul se prelungește dacă ajungem la baraj”, a precizat Bălăeț. În ultimele runde din Liga Florilor, CSM Târgu Jiu evoluează în deplasare la Minaur Baia Mare și Gloria Bistrița, iar pe teren propriu întâlnește CSM Galați și HC Dunărea Brăila.

Cătălin Pasăre