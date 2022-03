Avertisment pentru panduri: O echipă cu pretenții nu trebuie să mai facă cadouri

Pandurii Târgu Jiu joacă astăzi la Jiul Petroșani, iar succesul este necesar pentru a duce trupa gorjeană în play-off. O victorie în Vale ar fi importantă și pentru că echipa noastră nu ar mai fi nevoită să se bazeze pe rezultatul meciului cu CSM Reșița din ultima rundă, echipă care este lider detașat în seria noastră. Antrenorul Mario Găman se așteaptă la o confruntare dificilă, mai ales că vremea este încă specifică anotimpului rece. ,,Este o partidă dificilă, ca toate celelalte. Am spus că ne așteaptă trei finale, din păcate pe una dintre ele nu am reușit să o câștigăm cu toate că, din punctul meu de vedere, meritam cele trei puncte. Acum, ținând cont că jucăm în deplasare, ținând cont de vreme și de terenuri, cred că este o partidă foarte grea. Jiul are o echipă omogenă, o echipă bună, și cred că dacă nu vom fi concentrați vom avea mari probleme. Sper să reușim cele trei puncte care să ne asigure, matematic, calificarea în play-off și apoi să tratăm cu mai multă încredere partidele ce vor urma”, a declarat tehnicianul gorjenilor. De Almeida Gomes, Alberto Suentley și Bebeto Lupuleț sunt incerți pentru partida de la Petroșani. ,,Bebeto a avut probleme cu o răceală, iar Gomes a făcut o entorsă și este puțin probabil să-l avem pe teren. Suentley a făcut, joi, antrenament, dar nu este 100%. Nu scăpăm de probleme, dar cei care intră pe teren trebuie să demonstreze că au atitudine și determinare și, atunci, nu se va mai vedea exact lipsa anumitor jucători”, a mai spus Găman. Principalul Pandurilor crede că echipa sa trebuie să elimine greșelile individuale și să dea dovadă de mai multă concentrare în următoarele confruntări dacă vrea să aspire cu adevărat la liga secundă. ,,Cred că noi suntem favoriți, ținând cont de faptul că ne dorim mult mai mult. Din păcate, nu am reușit să aducem jucătorii pe care ni-i doream, dar gândul nostru este tot la promovare și nu ne mulțumim cu puțin. Vrem să câștigăm ultimele două meciuri, pentru a privi play-off-ul cu cea mai mare încredere. Trebuie să demonstrăm asta pe teren și să nu rămânem doar la stadiul de vorbe. O echipă cu pretenții nu trebuie să mai facă cadouri și să marcheze atunci când are ocazia. Nu trebuie să renunțăm niciodată și să arătăm siguranță, concentrare, determinare și motivație”, a conchis Găman. Jiul Petroșani – Pandurii Târgu Jiu începe la ora 15.00.

Cătălin Pasăre