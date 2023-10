Au rămas datoare fanilor! Gorjencele trebuie să câștige primul meci acasă

CSM Târgu Jiu și HC Zalău se întâlnesc în runda cu numărul 7 a Ligii Florilor. Este un meci extrem de important pentru că ambele formații au contabilizat două victorii și patru înfrângeri după primele șase runde. Cum gazdele de sâmbăta nu au strălucit pe teren în ultima perioadă o înfrângere ar băga trupa lui Liviu Andrieș într-o criză de rezultate. În schimb, un succes ar face ca echipa noastră să fie în grafic din punct de vedere al obiectivului propus până în acest punct al sezonului. Antrenorul secund, Andrei Enache, speră ca formația gazdă să ia cele trei puncte în urma unei prestații solide.

,,Ne așteptăm la un meci de luptă cu o echipă de mare tradiție din România. Suntem conștienți de presiunea rezultatului, pentru că suntem vecine de clasament, dar asta nu face decât să ne motiveze mai mult. Este un meci important, dar nu decisiv. Trebuie să avem o atitudine foarte pozitivă, foarte agresivă, pentru că situația de anul trecut, modestia, ne-a făcut să fim o echipă foarte, foarte greu de învins. Lucrurile acestea mărunte, pe care le am avut anul trecut, anul acesta ne-au lipsit. Sunt convins că la acest meci vom avea o cu totul altă față, pentru că, prin discuțiile pe care le-am avut, sper că am reușit să le facem pe fete să înțeleagă că valoarea lor este cu totul alta. Până acum, am făcut punctele pe care eram obligați să le facem și, din nou, în acest meci cu Zalăul, suntem obligați să câștigăm acasă pentru a ne face un campionat mai liniștit în continuare”, a declarat Enache. Pivotul Ana Ciolan a recunoscut că echipa sa nu s-a exprimat la adevărata valoare și a declarat că fetele au rămas datoare fanilor. Până acum, CSM nu a câștigat pe teren propriu în acest sezon. ,,Nu cred că ne garantează nimeni victoria, dar cred că ar trebui să arătăm mai mult din atuurile echipei, din lucrurile care ne-au caracterizat în trecut și cred că ne caracterizează în continuare, doar că nu ne-au ieșit la fel de bine. Trebuie să avem o apărare foarte puternică, să dăm cât mai multe goluri rapide și să facem cât mai puține greșeli de atac. Am început în ultimul timp să facem destul de multe greșeli neprovocate. Publicul va avea un aport important și le mulțumim fanilor că ne sunt în continuare alături. Trebuie să obținem primul succes pe teren propriu”, a spus handbalista. Angela Pușcaș este nesigură pentru partida de sâmbătă. Meciul din Sala Sporturilor începe la ora 12.00.

Cătălin Pasăre